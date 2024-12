Hernandez: rinnovo e addio, lo scambio sblocca l’affare

In casa Milan continua a tenere banco la questione del terzino francese. Non solo lo sfogo di Hernandez, ma possibile anche una cessione

Sono settimane decisive per il futuro di Hernandez. Il terzino francese è al centro di una polemiche dopo le parole di Fonseca. Per molti le frasi del tecnico erano rivolte a lui e il confronto con il tecnico portoghese rappresenta forse la conferma di quanto ipotizzato nelle ultime ore. Ma la vicenda del giocatore transalpino non è assolutamente finita qui. Il suo rinnovo del contratto continua ad essere al centro di diverse voci e per questo motivo i tifosi aspettano delle novità.

Secondo le ultime indiscrezioni, le trattative per il rinnovo proseguono, ma il prolungamento non apre ad una sua permanenza certa al Milan anche la prossima stagione. Possibile durante il calciomercato estivo uno scambio con una big europea. Naturalmente in questo momento siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Milan: Hernandez tra rinnovo e addio, le ultime

Quale il futuro di Hernandez? Difficile dirlo in questo momento. Stiamo parlando di un giocatore che sicuramente sta rendendo molto meno di quello che ci si poteva aspettare e quindi tutte le porte sono aperte. Stando a La Gazzetta dello Sport, le trattative per il rinnovo proseguono e la volontà delle parti sarebbe quella di prolungare. Naturalmente senza la fumata bianca in estate sarà addio visto il contratto in scadenza nel 2026 e la non intenzione dei rossoneri di perderlo a zero.

Ma non è finita qui. Possibile anche un addio con il rinnovo durante il calciomercato estivo. Hernandez sembra ormai da tempo non esprimersi ai suoi livelli e il rischio di doverlo cedere ad una cifra inferiore di quella prevista è molto alto. Per questo motivo si parla della possibilità di una sua partenza a giugno in Premier League. Il Manchester United lo vuole e potrebbe mettere sul piatto Zirkzee per abbassare le pretese del Milan per la cessione del terzino.

Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e ancora tutto può succedere. Intanto le strade del Milan e Hernandez potrebbero separarsi durante il calciomercato estivo a prescindere dal rinnovo. Non ci resta che attendere e capire meglio cosa succederà nelle prossime settimane a Milanello. Una situazione che tiene in apprensione anche i tifosi.