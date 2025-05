Offerta per Pulisic: c’è il sì, anticipo Milan

Lo statunitense è stato uno dei migliori nella stagione rossonera e si parla della possibilità di una sua partenza: c’è una novità molto importante

Il Milan sabato archivierà una stagione deludente. Nonostante la vittoria in Supercoppa, l’anno per il club rossonero è stato sicuramente insufficiente. La mancata qualificazione alle competizioni internazionali è la conferma delle difficoltà che ci sono state per Hernandez e compagni ed ora si sta lavorando per aprire un nuovo ciclo. Sarà una squadra diversa da quella vista fino ad oggi a partire dalla panchina dove il nome di Xavi sta scalando le gerarchie.

Ma i tifosi sono in attesa di capire come ci si muoverà sul calciomercato. Uno dei nomi che sta tenendo banco in queste ultime settimane è sicuramente quello di Pulisic. Lo statunitense è stato uno dei migliori in questa stagione e le sue prestazioni con il Milan non sono assolutamente passate inosservate a diverse big. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sul futuro dell’americano in ottica calciomercato estivo.

Calciomercato Milan: offerta per Pulisic, le ultime

Il futuro di Pulisic resta in forte bilico. Nei giorni scorsi si era parlato tanto della possibilità di una sua partenza per un progetto non proprio convincente. Lo statunitense naturalmente spera di poter continuare a giocare a grandi livelli e magari anche in Champions League. Per farlo ha bisogno di un progetto di assoluto livello e aspetta di sapere come si comporteranno i rossoneri.

Intanto la Rosea fa sapere che il Milan ha le intenzioni chiare su Pulisic. Stando alle ultime indiscrezioni, si parla della possibilità di una offerta da parte dei rossoneri di un rinnovo fino al 2030 e da parte dello statunitense ci potrebbe essere il tanto atteso via libera a questa proposta. Si tratta di una notizia che fa molto felici i tifosi visto il ruolo del giocatore in questa squadra.

Naturalmente fino all’ufficialità può succedere di tutto. Sono molte le squadre che hanno messo nel mirino Pulisic nel prossimo calciomercato e per questo motivo il Milan starebbe ragionando sulla possibilità di accelerare sul rinnovo.

