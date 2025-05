Milan, cambia il futuro di Pulisic: dove giocherà nel 2026

Senza coppe europee è tutta da valutare la situazione al Milan e non solo per quanto riguarda Theo e altre uscite. Nel calderone ci è finito anche il nome di Christian Pulisic.

Il calciomercato del Milan subirà inevitabilmente degli stravolgimenti, che sono legati ai mancati incassi per i piazzamenti in Europa, oltre ad un progetto tecnico che rischia di non convincere più gli oggetti pregiati della rosa che sarà dell’allenatore che arriverà post-Conceicao.

Lo fa sapere Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato di Relevo, in merito al rinnovo di Pulisic che non è più così scontato. Tant’è che guardandosi intorno, si sarebbe preso tempo. E le voci di calciomercato, adesso, riguardano anche lui.

Calciomercato Milan: il futuro di Pulisic senza coppe

Oltre alle posizioni di Theo Hernandez, Leao e di Mike Maignan, che sono tutte da valutare, massima attenzione va posta adesso anche su Christian Pulisic.

Il fuoriclasse statunitense è arrivato al Milan, dimostrando di rappresentare per il Chelsea un vero e proprio rimpianto per quanto dimostrato in Italia. Con i rossoneri è tornato infatti ai livelli che aveva messo in mostra quando convinse il Blues a prelevarlo dal Borussia Dortmund, in quanto uno dei principali esterni del calcio mondiale. Il suo valore di mercato resta elevatissimo, a tal punto che i rossoneri potrebbero dover prendere in considerazione la sua cessione. Questo, sia per incassare, che per volontà dello stesso calciatore che potrebbe chiedere al Milan di andar via.

Senza coppe europee e nell’anno che anticipa il Mondiale 2026, Christian Pulisic potrebbe dire addio al Milan. I rossoneri, di fronte all’annata disastrosa vissuta quest’anno, potrebbero dover tagliare alcuni ingaggi importanti della propria rosa per la rivoluzione che sarà con Sarri o Gasperini in panchina, in attesa di capire se il cerchio si stringerà su di loro per la scelta che sarà annunciata in estate.

Il progetto tecnico senza Pulisic: le ipotesi su cifre e destinazione

Il progetto tecnico del Milan potrebbe non convincere Pulisic che, in questo momento, si sarebbe preso un po’ di tempo per decidere cosa fare del suo futuro. Un domani che per lo statunitense potrebbe essere lontano dal Milan e dalla Serie A.

Il calciatore ex Chelsea piace ancora in Premier League e occhio al forte interesse del Manchester United, così come per il Liverpool, con quest’ultimo club che potrebbe scegliere di separarsi da Chiesa – che tra l’altro piace proprio al Milan -, prelevando proprio Pulisic dalla Serie A. In caso di addio, in ogni caso, il Milan incasserà una cifra intorno ai 50 o 60 milioni di euro netti.