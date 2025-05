Milan: svolta in panchina, il tecnico arriva dalla Spagna

Novità importante per quanto riguarda i rossoneri. Il casting per la panchina continua e c’è un nome pronto a scalare le gerarchie del club meneghino

Il campionato del Milan si lavora con attenzione al futuro. La stagione attuale si può considerare praticamente finita anche se c’è da provare a conquistare un ottavo posto per evitare l’ingresso in Coppa Italia sin da subito. Intanto, però, la società sta lavorando al prossimo campionato consapevoli che dovrà essere quello del rilancio. Un anno senza competizioni europee consentirà sicuramente di concentrare gli sforzi sulla Serie A e si potrà tornare a livelli importanti.

La priorità in questo momento è rappresentata sicuramente da direttore sportivo e tecnico. Secondo le informazioni di Tuttosport, il casting in panchina sta continuando e un nome potrebbe scalare le gerarchie. Sarri resta il profilo in pole position, ma c’è anche un allenatore differente che resta nel mirino della dirigenza. Per adesso siamo nel campo delle ipotesi e presto saranno sciolti i dubbi.

Milan: casting allenatore, spunta un nome a sorprese

Il Milan continua il casting per il prossimo allenatore. Le ultime partite hanno azzerato le possibilità di una permanenza di Conceicao e si sta già ragionando sul suo successore. La scelta definitiva dovrebbe essere fatta in accordo con il direttore sportivo, ma Ibrahimovic e Moncada si stanno muovendo in autonomia per individuare il nome giusto. E c’è un profilo che stuzzica molto i rossoneri e vedremo se alla fine si punterà su di lui.

Stando alle indiscrezioni del quotidiano torinese, il Milan starebbe continuando a seguire il profilo di Xavi. Il tecnico spagnolo, rimasto senza panchina da diversi mesi, potrebbe rappresentare il nome giusto per fare un salto di qualità importante e provare ad alzare il livello della qualità di gioco. Per il momento siamo comunque nel campo delle ipotesi visto che non ci sono certezze.

L’obiettivo del Milan è ritornare il prima possibile a competere per obiettivi importanti e per farlo c’è bisogno di nomi di assoluto livello e Xavi resta un profilo in grado di poter avere quel salto di qualità che i rossoneri hanno da tempo.

Panchina Milan: Xavi fra i candidati

Sarri resta il nome in pole position per la panchina del Milan, ma attenzione anche a Xavi. Lo spagnolo sta scalando le gerarchie e i rossoneri potrebbero optare su di lui per aprire un nuovo ciclo.

Per il momento sono in corso le valutazioni del caso. Presto Moncada e Ibrahimovic dovranno sciogliere i dubbi sia sul direttore sportivo e allenatore e vedremo su chi punteranno.