Milan, prende quota Sarri: scelto il nuovo regista

Prosegue la ricerca del nuovo allenatore per il Milan e prende quota la pista rappresentata da Maurizio Sarri

Attualmente libero dopo l’ultima esperienza sulla panchina della Lazio, Maurizio Sarri potrebbe ripartire dal Milan sembra avere già le idee chiare.

In attesa di capire chi sarà il nuovo direttore sportivo, il Milan continua a ragionare sul futuro della panchina. L’attuale tecnico, Sergio Conceicao, è arrivato a fine dicembre firmando un contratto valido fino al 30 giugno 2026 ma con all’interno una clausola che potrebbe consentire solo al club di interrompere a giugno 2025 l’accordo in essere col tecnico portoghese, senza dover così pagare lo stipendio all’allenatore ex Porto per un’altra stagione.

Il rendimento di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan finora è stato altalenante: dopo la vittoria della Supercoppa Italiana in occasione delle prime uscite ufficiali, il trainer lusitano è finito al centro di non poche critiche per i risultati arrivati in campionato. Arrivati alla terzultima giornata, infatti, i rossoneri occupano il nono posto in classifica con 57 punti all’attivo. La stagione potrebbe essere “salvata” vincendo la Coppa Italia nella finale contro il Bologna in programma il prossimo mercoledì 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

Milan, con Sarri in panchina colpaccio a centrocampo

Ad ogni modo, allo stato attuale è improbabile immaginare che Sergio Conceicao resti sulla panchina del Milan. Ecco perché si susseguono voci sul futuro della panchina rossonera e una delle piste più insistenti resta quella che porta a Maurizio Sarri il cui arrivo a Milanello potrebbe portare a un colpo a centrocampo.

Con Maurizio Sarri in panchina il Milan potrebbe fare un tentativo per Jorginho, centrocampista italo-brasiliano classe ’91 in scadenza di contratto con l’Arsenal. L’ex Verona è stato lanciato proprio da Sarri che tra Napoli e Chelsea lo ha schierato 162 volte tra campionati e coppe. Sarri deve tanto a Jorginho e viceversa e vista l’imminente scadenza del contratto che lega il centrocampista all’Arsenal, potrebbe trattarsi di una interessante opportunità di mercato per il Milan che in questo modo si assicurerebbe a parametro zero un giocatore dalle comprovate qualità tecniche e di esperienza internazionale.