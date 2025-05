Milan, nome nuovo per il ruolo di Ds: lavorava con Paratici

Rumors sorprendenti in casa Milan. Continua il toto Ds e l’ultimo nome accostato ai rossoneri è davvero impensabile.

Il Milan pensa ai prossimi impegni, domani sera affronterà il Bologna nella terzultima di serie A e poi tra pochi giorni affronterà nuovamente i rossoblù nella finale di coppa Italia. Mentre Conceicao lavora con la squadra per finire al meglio la stagione c’è la dirigenza che invece già lavora per organizzare il futuro.

Il club rossonero analizza diverse situazioni, il futuro di Conceicao è probabilmente legato anche alla Coppa Italia ma i tifosi e addetti ai lavori sono ancora in attesa di conferme per quel che riguarda il ruolo di direttore sportivo. Ecco le ultime in casa Milan.

Sorpresa Milan, spunta un nome a sorpresa

In queste settimane sono stati accostati al Milan diversi nomi per il ruolo di Ds. Da Tare a D’Amico senza dimenticare il sogno Sartori; nelle ultime ore è però spuntato un nome nuovo e stiamo parlando di Matteo Tognozzi, ex Ds del Granada, club spagnolo dal recente passato molto interessante.

In primo luogo il Milan vuole a tutti i costi un dirigente italiano e Tognozzi tra le altre cose intriga per aver lavorato alla Juve con Fabio Paratici, ex obiettivo rossonero. Lo riporta Nicolò Schira.