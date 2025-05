Ribaltone in dirigenza, sorpresa Juve: arriva lo scippo al Milan

Juve e Milan sono due squadre che hanno notevolmente deluso le aspettative nel corso di questa particolare stagione.

A inizio anno c’erano ben altre aspettative e invece sia Juve che Milan hanno deluso particolarmente. Nella sessione estiva di calciomercato i club hanno investito molto e c’erano ambizioni di lottare sia in campionato che in Champions per fare ottimi risultati; le cose non sono andate cosi, sia Juve che Milan hanno cambiato allenatore ma i risultati sono arrivati a metà. La Juve ha ancora la possibilità di disputare la Champions League mentre il Milan si giocherà nella finale di coppa Italia di martedi la chance di andare in Europa e vincere un altro titolo.

Rivoluzione Juve, l’addio di Giuntoli tocca anche il Milan

In casa Juve l’obiettivo è finire al meglio la stagione ma c’è la sensazione che – comunque vada – il club bianconero possa attuare una nuova rivoluzione. Tudor saluterà a fine anno, difficile la permanenza anche con la Champions League ma è in dirigenza che le cose potrebbero clamorosamente cambiare: e questo a priori dalla Champions League.

C’è la sensazione che in casa bianconera la società non sia soddisfatta dell’attuale Ds Cristiano Giuntoli e che questi possa salutare a fine anno, sia con la Champions che senza. Sull’allenatore pesa la scelta di Thiago Motta ma anche di alcuni acquisti e alcune cessioni particolari, in primo luogo l’arrivo del portoghese Alberto Costa e le cessioni di Huijsen e Soulè. Senza dimenticare i 60 milioni investiti su Koopmeiners con l’ex Atalanta tra i peggiori in questa stagione. Giuntoli può dire addio e potrebbe di fatto condizionare anche le strategie del Milan.

Occhio Milan, la Juve ‘ti ruba’ il Ds: le ultime

Se in casa Juve ci sono ancora dubbi è da vedere la situazione in casa Milan con la società che invece ancora deve scegliere il nuovo direttore sportivo. Si è parlato in particolare di Tare e D’Amico, ma uno dei sogni del club era Giovanni Sartori, attuale ds del Bologna. Secondo quanto riporta Calciomercato.it la Juve starebbe seriamente pensando a Sartori per sostituire Giuntoli, uno scippo che avrebbe del clamoroso.

I primi nomi sulla lista della società per sostituire Giuntoli sono Sartori del Bologna e Carnevali del Sassuolo, già in passato accostati alla Juve. Tra i due storici club potrebbe quindi esserci una clamorosa battaglia per il dirigente anche se – lato Milan in questo momento – c’è una fase di grande stallo.

I piani del club, compresi quelli su Conceicao, dipendono molto dalla finale contro il Bologna e una vittoria in Coppa Italia potrebbe cambiare tutte le mosse future del club. Staremo a vedere e gli ultimi giorni saranno decisivi.