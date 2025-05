150 milioni e assalto a Leao: la doppia cessione ‘avvisa’ il Milan

Rafa Leao potrebbe presto essere oggetto dell’interesse di alcuni club europei. Ora una particolare situazione può cambiare tutto.

Domani sera il Milan affronterà il Bologna nell’anticipo della trentaseiesima giornata di serie A. Il club rossonero vuole concludere al meglio il campionato ma allo stesso tempo il club pensa anche alla sfida in programma Martedi, sempre contro il Bologna e valevole come finale di Coppa Italia. Conceicao vuole terminare la stagione con due titoli, l’obiettivo è prioritario e serve anche per avere la sicurezza di accedere alla prossima Europa League.

Occhio Milan, il top club osserva Rafa Leao

Rafa Leao è uno dei giocatori più apprezzati a livello europeo, il giocatore portoghese quest’anno è stata una delle poche note liete della stagione rossonera ed ha fatto bene tra gol e assist e un ruolo chiave all’interno della rosa del club. Il Milan si coccola il suo gioiello che – a meno di cose clamorose – resta comunque incedibile.

Leao ha una clausola rescissoria da 175 milioni di euro, clausola con il quale la società ha voluto blindare il proprio gioiello. Negli ultimi anni si è parlato di mercato per Leao ma mai in maniera decisa, c’è stato un timido approccio da parte di club arabi, ma non c’è mai stato qualcosa di concreto. Ora un top club europeo starebbe valutando anche il nome di Leao per rinforzarci.

Il top club prima vende e poi pensa ai rinforzi: Leao nella lista dei nomi

Secondo quanto riporta la redazione di Caughtoffside il Liverpool sarebbe pronto ad una doppia importante cessione, per monetizzare e poi per fare il mercato. Il club inglese starebbe valutando le cessioni di Luis Diaz e Darwin Nunez, entrambi non intoccabili per il club inglese e per il suo tecnico Slot: la loro cessione potrebbe portare quasi 150 milioni di euro nelle casse dei Reds.

Luis Diaz potrebbe andare in Saudi Pro League, diversi club arabi hanno chiesto informazioni e sarebbero pronti a investire una cifra tra gli 80 e i 100 milioni di euro per ingaggiare il giocatore sudamericano. Diversa invece è la situazione di Nunez, l’attaccante uruguaiano è stato bocciato e i Reds valutano una cessione per circa 50 milioni: tra i club interessati – come riporta Sky Sport – c’è anche il Napoli di Antonio Conte.

Solo poi il club inglese potrebbe pensare al mercato in entrata e tra i vari nomi accostati negli ultimi mesi, in particolare per sostituire Luis Diaz, si pensa a Leao del Milan ed è un nome che stuzzica particolarmente le parti. Occhio alla svolta dal punto di vista del mercato e Leao potrebbe diventare un nome caldo durante l’estate.