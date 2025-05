Milan, l’ufficialità è arrivata: accadrà contro il Bologna

In vista dell’atto di avvicinamento alla finale di Coppa Italia, Milan e Bologna metteranno in scena un’iniziativa da applausi.

La stagione del Milan, travagliata dal punto di vista tecnico e dei risultati, ha riacquisito incredibilmente senso grazie alla conquista della finale di Coppa Italia. Oltre a confermare la bontà del parco giocatori, in grado di uscire indenni da tutti i derby stagionali, e a offrire la possibilità di conquistare un secondo trofeo, ora il Milan ha la concreta possibilità di strappare un pass per la prossima Europa League nonostante la nona posizione attualmente occupata.

Il prossimo weekend andrà in scena una sorta di antipasto della finale di Coppa Italia: il Milan infatti sfiderà il sorprendente Bologna di Italiano, una sfida decisiva per le ambizioni Champions dei felsinei. In occasione del match, entrambe le squadre aderiranno ad una iniziativa da applausi.

Milan, si celebra la mamma: cognome materno dietro le maglie da gioco

Il 9 maggio, in previsione della festa della mamma, Milan e Bologna torneranno a celebrare la ricorrenza con un’iniziativa già collaudata in passato. Come ufficializzato dal Milan tramite comunicato sul loro sito, i giocatori di entrambe le squadre scenderanno in campo con maglie speciali: sui loro numeri comparirà il cognome materno, un omaggio al 12 maggio.

Nel 2024 il gesto si accompagnò all’annuncio delle formazioni, con lo speaker e i maxischermi che ne citavano i cognomi materni. L’idea, promossa dall’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani, si inserisce nella strategia del Diavolo di promuovere valori di uguaglianza sociale e parità di genere nel mondo del calcio.

Milan, il comunicato ufficiale sulla sfida di Bologna

Il comunicato ufficiale del Milan anticipa che l’iniziativa del prossimo venerdì coinvolgerà anche il team femminile, l’under 23 e il settore giovanile e che si organizzerà una raccolta fondi per aiutare 70 giovani madri in età adolescenziale.

“Nell’ambito dell’iniziativa, Fondazione Milan sosterrà con una raccolta fondi circa 70 giovani mamme in età adolescenziale seguite dal programma di accompagnamento alla genitorialità promosso presso l’Hub Spazio Indifesa nel quartiere Gallaratese di Milano, gestito da Terre des Hommes e inaugurato nel 2021 proprio grazie al contributo della Fondazione. Alla raccolta sarà destinata parte del ricavato delle aste per le maglie indossate in campo dai calciatori e per le esperienze “Scendi in Campo come mascotte”, generosamente messe a disposizione da ComAve, Global Partner e Shopping Experience Platform Partner di AC Milan“.