Conceicao snobba il campionato: esclusioni eccellenti col Bologna

Il Milan si appresta ad affrontare il Bologna nella prima di due sfide ravvicinate: nel mirino c’è la Coppa Italia

Milan e Bologna si affronteranno due volte nel giro di pochi giorni. Prima l’anticipo di campionato, poi la finale di Coppa Italia. E Sergio Conceicao sembra avere le idee chiare.

Il Milan vuole chiudere nel migliore dei modi la sua stagione. Un’annata sportiva altalenante e deludente per i rossoneri che però hanno portato in bacheca un trofeo (la Supercoppa italiana, vinta all’esordio di Conceicao in panchina) e proveranno a fare il bis. Mercoledì 14 maggio i rossoneri affronteranno il Bologna nella finale di Coppa Italia in programma allo stadio Olimpico di Roma. Un appuntamento da non fallire, anche se il Diavolo dovrà fare i conti con una squadra, quella di Vincenzo Italiano, temibile e desiderosa di regalare un’altra gioia ai propri tifosi dopo la storica qualificazione in Champions League di un anno fa.

Un appuntamento, quello in programma mercoledì in terra capitolina, che potrebbe almeno in parte salvare la stagione del Milan. In campionato, nonostante le recenti vittorie contro Venezia e Genoa, i rossoneri restano al nono posto in classifica, con un distacco di 6 punti dalla zona Europa League. Una distanza ormai quasi incolmabile per Rafael Leao e compagni le cui energie saranno concentrate quasi esclusivamente sulla finale di Coppa Italia. Già, anche perché alzare il trofeo all’Olimpico potrebbe voler dire anche garantirsi un posto in Europa League in vista della prossima stagione.

Milan, turnover per l’anticipo di campionato col Bologna

Ecco perché per la sfida in programma domani sera allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano e valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie A, il Milan potrebbe scendere in campo con le seconde linee. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, il tecnico Sergio Conceicao sembra essere orientato a operare un corposo turnover per il primo dei due match ravvicinati con la formazione felsinea.

A disposizione ci sarà anche Tammy Abraham, il quale ha saltato la sfida col Genoa a causa di un problema muscolare. L’attaccante sarà a disposizione, ma resterà in panchina dato che il titolare sarà uno tra Gimenez e Jovic col messicano favorito sull’ex Fiorentina il quale dovrebbe invece essere il titolare in Coppa Italia.

Tra i pali potrebbe esserci Sportiello al posto di Mike Maignan mentre in difesa Thiaw consentirà di rifiatare a uno tra Tomori, Gabbia e Pavlovic. Riposerà anche Reijnders con Musah e Loftus-Cheek titolari in mediana mentre sulle fasce agiranno Walker e Terracciano. Out Pulisic, la punta sarà supportata da Joao Felix e Samuel Chukwueze.