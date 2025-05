Dal Milan alla Premier, la cessione è ormai certa: arriva la decisione del club

Un giocatore che conosciamo molto bene nell’ambiente Milan potrebbe presto cambiare squadra. Il club sembrerebbe intenzionato a cedere.

Ha avuto un ruolo chiave nell’ambiente dell’ultimo scudetto rossonero ma alla fine ha salutato. Non parliamo più di un giocatore del Milan ma è stato un personaggio chiave e ora potrebbe nuovamente cambiare maglia. Il futuro all’interno del club è appeso ad un filo e nelle prossime settimane si deciderà.

Stiamo parlando dell’ex capitano rossonero Alessio Romagnoli, ex difensore del club rossonero e ora centrale della Lazio. Il centrale difensivo è sempre stato tifoso del club biancoceleste, è un idolo dei tifosi ma ora la sua avventura in biancoceleste è appesa ad un filo e potrebbe salutare al termine di questa stagione.

Addio certo per l’ex Milan, la proprietà ha le idee chiare

Come riporta Il Messaggero il difensore centrale Alessio Romagnoli ha un contratto fino a Giugno 2027 e difficilmente resterà alla Lazio. Romagnoli guadagna 3 milioni di euro a stagione e la società biancoceleste vorrebbe cedere a fine anno e lasciare andare via uno dei giocatori più pagati in rosa.

Su Romagnoli ci sono diversi club di Premier League ma non solo e quel che è certo è che il giocatore dovrebbe salutare comunque. Dopo il Milan Romagnoli sembrerebbe pronto a salutare definitivamente anche alla Lazio.