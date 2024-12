Serie A: lutto improvviso, il tecnico non va in panchina

Una notizia sconvolge il mondo del calcio. Il tecnico ha avuto un lutto improvviso e non va in panchina. Il cordoglio è stato immediato dalla Serie A

Era pronto per sedersi in panchina e aiutare la sua squadra a ottenere un’altra vittoria, ma nelle prime ore la notizia che nessuno si aspettava e la decisione di lasciare il club per stare vicino alla famiglia. Un lutto improvviso che porterà i giocatori ad avere una motivazione in più in questa sfida nell’ottenere i tre punti. Naturalmente la sua assenza avrà un peso. I calciatori, però, le indicazioni le hanno e ci sarà lo staff dell’allenatore a sopportare il club in un match sicuramente molto delicato.

La notizia della morte è stata appresa con tanto dolore dall’intero ambiente. Subito si è stretti intorno all’allenatore e la vicinanza è sicuramente il simbolo di quanto l’ambiente sia compatto. Ora i calciatori proveranno a dedicargli la vittoria in un periodo non facile. E poi dalle prossime ore il tecnico sarà ancora una volta al suo posto per pensare al lavoro e mettersi alle spalle un periodo non facile.

Lutto per il tecnico, niente panchina

Il tecnico era pronto per sedersi in panchina. La routine solita, però, è stata interrotta nelle prime ore odierne dalla chiamata di un familiare: un lutto improvviso ha colpito l’allenatore e la società ha subito dato il via libera per farlo tornare a casa e stare vicino alla sua famiglia. Sarà il suo vice e lo staff a guidare la squadra in questa domenica nella speranza di poter trovare la vittoria da dedicare all’allenatore in un momento non facile.

Nelle scorse ore, infatti, è venuta a mancare la mamma di Raffaele Palladino. Il rapporto tra le due era molto forte e così la Fiorentina ha immediatamente comunicato la propria vicinanza al tecnico oltre che comunicare la sua assenza in panchina a Bologna. Sono molte le società che hanno deciso di stringersi intorno all’allenatore della Viola per questo lutto improvviso. Ora i suoi giocatori proveranno a dedicargli la vittoria oltre che naturalmente una prestazione di livello.

Per la Fiorentina non è sicuramente un periodo molto fortunato. Prima il caso Bove, poi la morte della mamma di Palladino. Ma in casa Viola si è dimostrati di essere un gruppo molto unito e nelle scorse settimane è stato dimostrato già in passato e siamo certi che la compattezza sarà confermata anche in questa domenica.