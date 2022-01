Verso Milan-Juventus: un big torna ad allenarsi!

Arrivano buone nuove da Milanello. I rossoneri si stanno allenando per cercare di preparare al meglio la sfida di campionato contro i bianconeri in programma domenica sera. Agli ordini di Stefano Pioli si è aggiunto un big che era out da diverso tempo.

Romagnoli, Milan, Juventus

Ecco di chi si tratta

Il giocatore in questione è Alessio Romagnoli. Con Kjaer e Tomori out sarà sicuramente lui a guidare la difesa rossonera nel big match del 23esimo turno. Il difensore rossonero ha ripreso ad allenarsi in gruppo dopo essere stato ai box per diverso tempo a causa del Covid 19.

di Sergio Poli

LEGGI ANCHE: Scuse al Milan? L’AIA fa chiarezza sulla questione

LEGGI ANCHE: Milan, in Coppa ci sarà la Lazio: com’è andata l’ultima volta?