Ufficiale: l’obiettivo del Milan ha rinnovato con il suo club!

Pochi minuti fa è arrivata un’ufficialità che interessa da vicino il club rossonero del Milan. Un obiettivo difensivo sensibile per l’estate ha rinnovato il suo contratto con il proprio club d’appartenenza.

Bremer, rinnovo, Torino

Ecco di chi si tratta

Il giocatore in questione è Gleison Bremer. Il brasiliano classe ’97 ha rinnovato con il Torino fino al 30 giugno 2024. Non è detto, comunque sia, che in estate Bremer rimarrà in Piemonte. Il Torino si è così cautelato e ora chiunque vorrà strappare Bremer ai granata dovrà pagarlo saporitamente.

di Sergio Poli

