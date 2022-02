Lazio su un obiettivo del Milan: sarà corsa a due?

La società biancoceleste guidata sul mercato da Igli Tare sembra essere molto interessata ad un giocatore dell’Hellas Verona. Si tratta di Nicolò Casale che a gennaio era stato accostato anche al Milan.

La Lazio è avanti per lui

Secondo il Messaggero il patron gialloblù Setti avrebbe una sorta di patto non scritto con la Lazio per Casale. Restano comunque molto attente al giovane calciatore italiano anche il Napoli e come detto pure il Milan.

di Sergio Poli

