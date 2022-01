Milan vicino a Botman? Arriva la conferma del difensore!

Dopo la chiusura del calciomercato, uno dei giocatori più seguiti dai rossoneri, Sven Botman, ha parlato ai microfoni di Ziggo Sport del suo futuro.

Il difensore olandese, colonna del Lille campione di Francia, ha confermato l’interesse del Milan, ribadendo la volontà di rimandare i discorsi su un suo possibile cambio di squadra alla prossima estate:

Botman, Milan

“Al Lille sto bene e gioco la Champions avendo un ruolo importante in rosa. A volte però si presentano delle occasioni che devi cogliere e io mi sento pronto per il prossimo passo che penso di fare in estate. Posso confermare che Milan e Newcastle erano due opzioni concrete per quest’inverno, entrambe buone per me. Del Newcastle tutti stanno parlando per via dei soldi dei nuovi proprietari ma il progetto è molto bello. Pensate a dove erano qualche anno fa squadre come il PSG o il Man City. Sarebbe bello farne parte. Ma il Milan è un club meraviglioso“.