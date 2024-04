Furlani a tutto tondo: le risposte su Leao e sul futuro allenatore

Giorgio Furlani, dirigente del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del big match contro la Juventus.

Il Milan è uscito dallo Stadium con un punto ed un clean sheet in trasferta, nonostante abbia sofferto tremendamente contro la Juventus. Infatti Sportiello è stato uno dei migliori, se non il migliore, in campo per il Diavolo. Tuttavia, come sottolineato da Pioli, ci si ricorda dei risultati, in questo caso 0-0, nonostante le tante occasioni di Madama.

Milan, parla Furlani

Nel post gara di Juventus-Milan, Giorgio Furlani ha parlato ai microfoni di DAZN, toccando tantissimi argomenti per il futuro del Diavolo, passando da Pioli a Leao, fino alle voci che stanno infastidendo i rossoneri.

Furlani è partito blindando Rafael Leao:

Rafa è un giocatore del Milan, ha un contratto lungo e vuole restare. Quindi rimane.

Dopodiché Furlani è passato al tema allenatore, al momento scottante:

Noi abbiamo un allenatore e si chiama Stefano Pioli. Siamo focalizzati sul finire una stagione che non è andata come speravamo. Siamo il Milan e vogliamo vincere. Siamo però secondi e vogliamo finire bene la stagione.

Quindi il dirigente del Milan ha sfogato la propria insofferenza verso le voci di mercato e non:

Ci sono tante voci in giro e noi vogliamo lavorare bene per il resto della stagione. Tutte queste voci danno fastidio. Lo hanno detto i giocatori e lo diciamo tutti. Vorremo giocare a calcio e vincere le partite.

Dopodiché Furlani ha glissato sul mercato:

Guardi sono stati fatti decine di nomi. Noi stiamo programmando il futuro con il mercato per rinforzare la squadra per vincere. L’obiettivo è quello.

Quindi è venuto il momento di parlare dell’aiuto di Ibrahimovic:

Zlatan è stato un campione in campo e sta mostrando di esserlo fuori. È una persona intelligente e curiosa. Porta esperienza, anni di calcio e opinioni fondamentali per il futuro del club.

Sempre sul mercato:

Non fate domande tecniche a me. Parleranno Zlatana e Moncada. L’importante è migliorare la squadra per ottenere vittorie in futuro.

Furlani ha chiuso parlando dei propri tifosi:

I nostri tifosi ci hanno sempre sostenuto e sono i migliori al mondo. Sono un patrimonio del club. Sono insoddisfatti perché sono ambiziosi come il club. Dobbiamo fare meglio per loro e noi. Ci sono troppe voci su cambi di allenatore e mercato. Fanno parte del gioco, ma noi abbiamo il focus sul lavoro.

Queste le parole di Furlani al termine di Juventus-Milan.