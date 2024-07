Fullkrug-Milan, notizia a sorpresa: non ci sono più dubbi

La dirigenza rossonera è a lavoro per rinforzare il reparto offensivo: novità sul conto di Niclas Fullkrug del Borussia Dortmund.

Il Milan di Paulo Fonseca sta prendendo forma e sul piano tattico e, seppur un po’ a rilento sul piano tecnico, legato all’arrivo di nuovi calciatori. L’addio di Olivier Giroud ha lasciato un vuoto quasi incolmabile e per numeri e per leadership nel reparto offensivo del Milan che è andato sul mercato prepotentemente per chiudere l’affare Alvaro Morata.

Il campione d’Europa in carica con la sua Spagna è ufficialmente il nuovo attaccante rossonero ma, come già reso noto, non indosserà la maglia numero 9 bensì la 7. Un indizio di mercato che lascia intendere la volontà della dirigenza milanista di voler puntare anche su un’altra punta: un nuovo bomber di razza. Nelle ultime settimane alcune voci accostano Niclas Fullkrug al Milan.

L’attaccante tedesco, in forza al Borussia Dortmund, è stato convocato ad Euro 2024 con la sua Nazionale ed ha disputato 5 gare di buon livello, mettendo a referto anche due reti e scheggiando un palo nella sfida contro la Spagna durante la fase ad eliminazione diretta della competizione. La sua attuale valutazione di mercato si aggira attorno ai 15 milioni di euro: una cifra che potrebbe anche abbassarsi data la volontà del giocatore di voler approdare nello storico club italiano.

Fullkrug vuole il Milan, atteso uno sconto da Dortmund: la situazione

Niclas Fullkrug nella passata stagione è passato dal Werder Brema al Borussia Dortmund per circa 17 milioni di euro alla chiusura del mercato estivo. Una mossa di calciomercato che ha dato i suoi frutti dati i 12 gol in Bundesliga messi a segno nella passata stagione, oltre a dare un grande contributo per la cavalcata in Champions League, fino alla finale persa contro il Real Madrid.

Il calciatore 31enne, nel pieno della sua carriera, secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, ha voglia di mettersi in gioco in un club importante e storico come il Milan in cui potrà ricoprire un ruolo fondamentale all’interno dell’organico di Fonseca. Il Milan vorrebbe uno sconto rispetto al prezzo di base cercando di fare leva sulla volontà dell’attaccante di voler cambiare aria.

Sul suo profilo si starebbe muovendo anche l’Atletico Madrid che, però, finora ha mostrato un interesse abbastanza superficiale, probabilmente per muovere soltanto un’azione di disturbo contro la società che ha strappato loro Alvaro Morata.