Lopetegui-Milan, la scelta della società: novità dopo la contestazione

Il Milan potrebbe cambiare rotta per ciò che riguarda il futuro della propria panchina: ci sono novità su Lopetegui.

Il Milan è uscito con un punto dalla difficile trasferta dello Stadium di Torino, dopo aver sofferto in maniera viscerale. Come viscerale è stata la resistenza della squadra di un Pioli soddisfatto, come ammesso nel post gara dalla partita dei suoi. Eppure il Diavolo ha rischiato l’inverosimile e deve fare un mezzo monumento a Sportiello e Thiaw. Il primo è stato richiamato all’azione a freddo, dopo l’infortunio di Maignan, mentre il secondo ha ampiamento riscattato la prestazione di San Siro proprio con la Juventus. Così il Milan si tiene stretto un punto pesante in ottica secondo posto, rispendendo al mittente l’assalto bianconero.

Eppure è chiaro che questo finale di stagione serva a poco nella pratica al Diavolo. Infatti il maggiore assillo della dirigenza rossonera è quello di programmare la stagione, soprattutto perché la Champions League è ormai in tasca. In questo discorso rientra sia il mercato che la decisione sul prossimo allenatore, fulcro delle giornate rossonere. Alla totalità vanno poi aggiunte le dichiarazioni di Furlani nel post di Juve-Milan, quantomeno piccato per i rumors che girano sul Diavolo in questo periodo. Rumors che però hanno delle fondamenta, come spiegato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport.

Allenatore Milan, parla Di Marzio

L’argomento allenatore è uno di quelli veramente delicati in casa Milan, come dimostra la reazione di Furlani nel post gara dello Stadium su DAZN. Infatti il dirigente rossonero si è mostrato decisamente infastidito dalle continue voci sul futuro della panchina del Milan, su cui siede traballante Stefano Pioli. Così le parole di Gianluca Di Marzio ci vengono incontro, mostrando come ci siano diverse correnti di pensiero all’interno delle sfere decisionali del Diavolo. Infatti Di Marzio ha detto: “Lopetegui è quello che, in un processo interno di valutazione, è piaciuto molto. Anche per come si è presentato negli incontri. Infatti è sembrato un allenatore non pretenzioso. Ha messo il Milan davanti a tutte”.

Dopodiché, spiegata la situazione Lopetegui, il giornalista ha continuato: “Non sono certo che sarà l’allenatore del Milan, la proprietà è sensibile all’ambiente ed il partito anti-Lopetegui porterà a nuove riflessioni. Un nome alternativo potrebbe essere quello di Fonseca. Nessun contatto al momento con Conte e De Zerbi”. Quindi il candidato numero uno resta Lopetegui, con Pioli decisamente fuori dai rada. Tuttavia è chiaro che la situazione delle correnti sia da definire, soprattutto in merito all’importanza dell’opinione. Il Milan deve prima capire dove sbattere la testa e poi affondare.