Piove sul bagnato in casa Milan: sarà emergenza totale

Non arrivano buone notizie per Pioli. Il Milan è in emergenza per le prossime sfide di Serie A, importanti per il secondo posto.

Juventus-Milan è andata in bacheca praticamente senza colpo ferire, soprattutto lato rossonero. Infatti il Diavolo ha faticato come non mai allo Stadium, riuscendo comunque a portare via un punto da Torino. Un punto che serve alla squadra di Pioli per mantenere il vantaggio proprio su Madama in terza posizione, mettendo così in ghiaccio il secondo posto per un po’. Tuttavia è chiaro che i rossoneri abbiano palesato diverse difficoltà contro la Juventus, soprattutto in fase offensiva. Inoltre c’è da fare un plauso a Sportiello, ripescato a freddo dopo l’infortunio di Mike Maignan.

È chiaro che le ultime settimane vissute dal Milan abbiano influito nella partita di oggi, soprattutto dal punto di vista mentale. Infatti la squadra di Pioli ha più pensato a mantenere la propria porta inviolata, piuttosto che cercare i tre punti a Torino. Inoltre il momento no del Diavolo sembra essere lontano dalla sua fine, soprattutto guardando al lato assenze. È chiaro che non possa essere una scusante, ma i prossimi impegni del Milan rischiano di avere un retrogusto amaro. Già oggi è stato così, considerando la situazione della difesa rossonera per le squalifiche rimediate nel derby. Eppure c’è da mettere la lente d’ingrandimento di nuovo su infortuni ed assenze.

Milan, quante assenze

Il momento del Milan non è semplice e le tante assenze non aiutano. Oggi Theo Hernandez, Calabria e Tomori avrebbero fatto comodo a a Pioli ed il trend sembra non finire. Infatti nel prossimo appuntamento di Serie A il Diavolo dovrà fare a meno di Calabria e Musah, che dovranno scontare le proprie squalifiche. Il capitano del Milan ha ancora una giornata da saltare per il rosso contro l’Inter, mentre l’americano era diffidato. Inoltre la situazione infortuni ed acciacchi non migliora sicuramente la gestione delle rotazioni di Pioli.

In primo luogo c’è il riacutizzarsi di un problema all’adduttore per Maignan, nemmeno sceso in campo. È chiaro che Sportiello ha fatto il suo, neutralizzando a più riprese la Juventus, ma la possibile assenza del portiere titolare potrebbe pesare per Pioli. In più c’è da aggiungere che le condizioni di Giroud e Loftus-Cheek non sono delle migliori. Entrambi sono usciti anzitempo per dei problemi fisici, lasciando il Milan in difficoltà. È chiaro che i rispettivi problemi andranno analizzati nei prossimi giorni, ma la situazione è quantomeno preoccupate. Da un lato Giroud non dovrebbe avere nulla di grave, ma il centrocampista inglese potrebbe essere in dubbio per il problema accusato alla caviglia. Tradotto: piove sul bagnato.