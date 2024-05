Theo Hernandez, futuro in dubbio: la notizia preoccupa i tifosi

Il futuro di Theo Hernandez è sempre più in bilico: è delle ultime ore la notizia che preoccupa tutti i tifosi del Milan. Può accadere in estate.

Theo Hernandez fa preoccupare i tifosi del Milan: il suo futuro in rossonero resta in bilico. Il club di Milanello vorrebbe concludere la stagione prima di pensare al mercato estivo e agli investimenti da fare. L’obiettivo per la prossima stagione sarà sicuramente quello di lottare per lo scudetto provando a vincere la seconda stella.

La società cercherà di rendere competitiva la rosa anche per affrontare al meglio la nuova edizione della Champions League provando a non farsi trovare impreparata. Il momento delle scelte è vicino ma prima bisogna chiudere il campionato contro Cagliari, Torino e Salernitana.

Da giugno si penserà a costruire la nuova squadra. In primis ci sarà da scegliere il nuovo allenatore: per il post Pioli il nome più caldo negli ultimi giorni è quello di Conceiçao che, in caso di addio al Porto, potrebbe sedere sulla panchina del Milan. Nel caso in cui il portoghese sfumasse, Fonseca sarebbe l’altra ipotesi.

Dopo aver scelto il tecnico la dirigenza si occuperà degli acquisti da fare ma anche delle eventuali cessioni. Un possibile addio potrebbe essere quello di Theo Hernandez, il cui futuro è sempre più in bilico.

Il futuro di Theo Hernandez al Milan è in dubbio

Le strade di Theo Hernandez e del Milan potrebbero separarsi a partire da questa estate: il futuro del difensore francese è sempre più in bilico. Il club rossonero vorrebbe blindarlo ma in caso di arrivo di un’offerta irrinunciabile, come successo con Tonali e il Newcastle, si potrebbe optare per una cessione. Il classe 97 ha un contratto fino al 2026 ma l’interesse di Bayern Monaco e Paris Saint Germain sembrerebbe essere sempre più forte. Se uno dei due top club dovesse affondare il colpo, il Milan farà le dovute valutazioni ascoltando anche le intenzioni del giocatore.

Theo Hernandez, dunque, potrebbe lasciare il Milan dopo cinque stagioni e uno scudetto vinto nel 2022. L’esterno sinistro, inoltre, è stato uno dei protagonisti indiscussi degli ultimi anni dei rossoneri anche da un punto di vista realizzativo.

Il francese ha realizzato 29 reti con la maglia del Diavolo: un bottino abbastanza ampio se si pensa al suo ruolo. Il suo possibile addio fa preoccupare i tifosi che negli anni lo hanno considerato uno dei calciatori più importanti e forti dell’intera rosa.