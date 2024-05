Milan, Furlani ha avvisato un rossonero: addio in vista

Futuro in bilico per il rossonero che rischia di dover fare le valigie. Giorgio Furlani ha espresso chiaramente la volontà del Milan.

Con ancora tre partite da disputare, la stagione del Milan può comunque considerarsi conclusa. I Rossoneri hanno staccato il pass per la prossima edizione della Champions League e l’eliminazione ai quarti di Europa League per mano della Roma ha posto fine al percorso europeo. L’unico obiettivo da raggiungere è il secondo posto in classifica, un piccolo contentino che non sembra però in dubbio visti i cinque punti di vantaggio sulla Juventus.

Al tempo stesso, però, le ultime gare possono ancora significare molto per il futuro della squadra. In queste ultime apparizioni, infatti, alcuni giocatori si giocheranno la loro permanenza nel club ed è chiaro che il loro rendimento potrebbe risultare decisivo sulla scelta finale della società. Ad avere ancora il futuro del tutto incerto è Luka Jovic, il cui contratto scade a fine stagione e al momento non è chiaro se arriverà il rinnovo.

Jovic-Milan, Furlani chiarissimo: le ultime

L’attaccante serbo, nel corso degli ultimi mesi, si è rivelato il vero e proprio dodicesimo uomo a disposizione di Stefano Pioli, capace in più di un’occasione di tirare fuori la squadra dai guai. Molte prestazioni opache, però, hanno inciso sul suo rendimento stagionale ed è per questo motivo che i dubbi sul suo futuro sono ancora molti. Intanto il Milan ha fatto ben capire qual è la sua posizione.

Il classe ’97 si è accasato al Milan proprio nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato, firmando un contratto per una sola stagione. Il suo arrivo ha permesso di riempire il vuoto nel reparto offensivo, ma sin dal primo istante è sembrato chiaro che la sua avventura in rossonero sarebbe durata pochi mesi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, il Milan sembrerebbe intenzionato a prolungare il contratto dell’ex Fiorentina per un’altra stagione, anche se Giorgio Furlani ha avvisato il giocatore che le ultime gare saranno fondamentali.

Il futuro di Jovic resta, dunque, ancora incerto ma in caso di prestazioni soddisfacenti la sua permanenza non dovrebbe essere in dubbio. In estate il Diavolo saluterà Olivier Giroud, pronto a volare in MLS, ed è già previsto un grande colpo in attacco. In caso quindi di rinnovo, il serbo continuerebbe a vestire i panni di alternativa in attacco, ruolo che in più di un’occasione ha ricoperto nel migliore dei modi.