De Zerbi-Milan, grande novità: cambia la corsa per il nuovo allenatore

Il Milan non distoglie lo sguardo su un allenatore in particolare: la società rossonera starebbe pensando di riportare Roberto De Zerbi in Serie A

Il tema allenatore è diventato ormai da tempo l’argomento centrale in casa Milan, il tema principale che tiene sulle spine l’intero mondo rossonero. Sono molteplici i nomi finiti nel mirino della proprietà per la panchina. La società sta studiano con cura prima di prendere una decisione finale, consapevole che servirà un tecnico di spessore per sostituire Stefano Pioli. La compagine lombarda tiene calde diverse piste, tra queste ci sono quelle che portano a Paulo Fonseca, Mark van Bommel, Sergio Conceição e Marcelo Gallardo. In maniera più definita ci sarebbero Maurizio Sarri, Thiago Motta e Antonio Conte.

I casting per la questione allenatore proseguono a ritmo spedito tra le file del Milan. Di recente, l’attenzione del club rossonero sarebbe finita anche su un altro noto allenatore, Roberto De Zerbi. La dirigenza lombarda, di fatto, nell’ultimo periodo starebbe facendo le sue dovute valutazioni sul mister bresciano, in uscita del Brighton. Roberto De Zerbi è seguito da tempo, i riflettori rossoneri si sarebbero riaccesi su di lui dopo la questione contrattuale risolta con il club inglese.

Il Milan mette De Zerbi nel mirino

Il nome di Roberto De Zerbi starebbe scalando le gerarchie di casa Milan per la questione allenatore, strappando diversi consensi all’interno della dirigenza. La lampadina dei rossoneri sul tecnico ex Sassuolo si sarebbe nuovamente accesa dopo l’ufficialità della separazione con il Brighton.

Roberto De Zerbi ora è disponibile sul mercato e aperto a nuovi progetti tecnici. Nella giornata di ieri, l’allenatore bresciano ha disputato la sua ultima gara sulla panchina del Brighton, perdendo in casa 2-0 contro il Manchester United. Roberto De Zerbi ha messo fine alla sua avventura in Premier League chiudendo la stagione all’undicesimo posto in classifica. Il tecnico lascia il Brighton dopo due stagioni, in cui ha espresso un buon calcio e ottenuto una storica qualificazione in Europa League.

Secondo il quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, Roberto De Zerbi starebbe guardando con interesse ciò che sta succedendo intorno all’ambiente Milan. I dirigenti rossoneri avevano già avuto diversi contatti con l’entourage del tencico nei mesi scorsi. La società rossonera ora sarebbe pronta a riprendere i dialoghi, sopratutto dopo che Roberto De Zerbi ha risolto la questione contrattuale con il Brighton.

Il tecnico bresciano aveva nel contratto una clausola da 15 milioni di euro, rimossa in seguito all’accordo risolutivo raggiunto dallo stesso Roberto De Zerbi e la società di Premier League. Questo aspetto potrebbe cambiare la corsa dei rossoneri per il nuovo allenatore. Il tecnico resta in attesa di una chiamata del Milan. De Zerbi avrebbe tutte le intenzioni di fare ritorno nel campionato di Serie A. L’allenatore bresciano ha un legame particolare proprio con il club lombardo, essendo cresciuto calcisticamente nelle giovanili rossonere.