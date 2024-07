Mercato Milan, brusca frenata nell’affare Samardzic: due rossoneri non ci stanno

Brusca frenata nella trattativa tra Samardzic e il Milan. L’arrivo del serbo a Milanello è condizionato da due rossoneri che si sono messi di traverso.

Qualcosa si muove in casa Milan, qualcos’altro meno. Sul fronte difensori la dirigenza di via Aldo Rossi potrebbe aver ingranato la marcia superiore, andando assai vicina a un doppio colpo. Strahinja Pavlovic ed Emerson Royal sono infatti ad un passo dall’indossare la casacca rossonera. Più avanti nella trattativa il serbo di proprietà del Salisburgo, ma il passaggio del brasiliano dal Tottenham a Milano potrebbe decollare da un momento all’altro.

Se per la retroguardia il Diavolo sembra essersi tutelato, ancora in alto mare le operazione nel reparto centrale del campo. In bilico l’affare Fofana, il quale ha da tempo accettato la destinazione ma su cui c’è il pressing di Atletico Madrid e Manchester United. Ancor più lontano appare Lazar Samardzic. Negli ultimi giorni Furlani e Ibrahimovic avevano chiesto informazioni all’Udinese, ma l’apertura è ancora un’ipotesi tutt’altro che vicina.

A condizionare una negoziazione che non intende decollare è anche la situazione di due calciatori rossoneri. Gli “ostacoli” al possibile arrivo di Samardzic si chiamano infatti Yacine Adli e Tommaso Pobega. I due non sono per nulla intenzionati a lasciare Milano per lasciare spazio al serbo, come sottolineato da Tuttosport.

Milan, Adli e Pobega contrari alla cessione: così non decolla l’affare Samardzic

I mediani erano i due selezionati dal Milan per racimolare un buon gruzzoletto da reinvestire sul classe 2002 dei friulani. Nessuno dei due, almeno per il momento, vuole lasciare Milanello. Il franco-algerino non ha mai aperto all’ipotesi Arabia Saudita. L’Al Shabab Club aveva provato l’avance verso il numero 7, ma nulla da fare. Adli vuole rimanere a Milano, a costo di ricevere un minutaggio assai ridotto da mister Fonseca.

Il mediano è tra i più legati all’ambiente rossonero, come dimostrato più volte nel corso degli ultimi anni malgrado una prima stagione vissuta da oggetto misterioso. Per quanto concerne il collega, i piani alti milanisti avevano pensato all’ipotesi di inserire Pobega come contropartita per abbassare le richieste dell’Udinese. Anche l’ex Torino si è però messo di traverso e non ha accettato il trasferimento in Friuli.

Rimane infine il nodo Bennacer, anch’egli tentato dalle sirene arabe che non hanno ancora affondato il colpo. In ogni caso, specialmente in caso di nuovi arrivi, i tre non saranno figure centrali nelle idee di Paulo Fonseca, che attende innesti come l’intero popolo rossonero.