Milan, accelerata decisiva per il doppio colpo: tifosi accontentati

Proseguono le operazioni di mercato dell’estate rossonera, con la dirigenza pronta a chiudere 2 importanti acquisti.

A Milano, in via Aldo Rossi, pare si possa finalmente accendere il mercato. Dopo le difficoltà nelle prime settimane per trovare un attaccante e diversi giorni di stallo, il Milan sembra essere pronto a chiudere per un doppio colpo in entrata. La dirigenza, dopo essersi assicurata le prestazioni di Alvaro Morata, punta ora a intervenire sul reparto difensivo, che nella scorsa stagione è stato uno dei principali problemi della squadra. Nell’annata 2023-2024 infatti, il Diavolo ha subito ben 69 gol in tutte le competizioni, decisamente troppi per una squadra che vuole puntare a vincere trofei.

Nel frattempo gli uomini di Fonseca si stanno preparando ad affrontare la tournée americana, che prenderà il via nella mezzanotte italiana del 28 luglio, quando i rossoneri affronteranno il Manchester City. Successivamente ci sarà il match contro il Real Madrid alle 02:30 del primo agosto, per poi concludere con la sfida al Barcellona alle ore o1.30 di mercoledì 7 agosto. Si tratta pur sempre di amichevoli pre-campionato ma la caratura degli avversari potrà far capire il livello di competitività della rosa milanista e gli aspetti su cui Fonseca dovrà ancora lavorare.

Mercato Milan: Pavlovic si avvicina, ritorno di fiamma per Emerson

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in casa Milan potrebbe diventare concreta l’ipotesi di un doppio colpo in entrata. La Rosea infatti scrive che manca sempre meno alla chiusura per il difensore centrale Strahinja Pavlovic e aggiunge che sono ripresi i contatti per il terzino brasiliano Emerson Royal. Partendo dal difensore serbo, viene riportato sul giornale che la trattativa si può chiudere intorno ai 20 milioni di euro, grazie anche alla spinta del giocatore che vuole solo il Milan. Anche per quanto riguarda il terzino brasiliano c’è ottimismo sulla buona riuscita della trattativa, visto che il giocatore spinge per approdare in rossonero (si può chiudere intorno ai 15 milioni di euro.

Per entrambi i giocatori la sensazione è quella che si possa chiudere entro qualche giorno. Fonseca avrebbe così due pedine funzionali al suo gioco: da una parte un giovane difensore centrale adattabile in più zone e capace di difendere in campo aperto, dall’altra un terzino di spinta che fa della fase offensiva uno dei suoi punti forti.

Da non sottovalutare anche l’esperienza che porterebbero in rosa i due giocatori. Pavlovic, nonostante la giovane età (classe 2001), ha avuto modo di fare esperienza in diversi campionati ed è già stabilmente nel giro della nazionale serba. Emerson invece, può vantare 101 presenze con il Tottenham e 10 gettoni con il Brasile, anche se l’ultima presenza con la Seleção risale al 2019. Nei prossimi giorni dunque ci saranno sviluppi, ma di certo i due giocatori hanno voglia di Milan e la squadra ha bisogno di nuovi innesti.