News Milan, interesse concreto per Thiaw: gli aggiornamenti sulla trattativa

Arrivano nuove indiscrezioni sul futuro di Malick Thiaw, difensore tedesco del Milan che piace in Inghilterra.

In casa Milan cresce l’attesa in vista dell’inizio della prossima stagione, che sarà fondamentale per i rossoneri per cercare di rialzare la testa dopo un’annata poco positiva. La dirigenza sotto questo aspetto si sta muovendo per cercare di regalare al neo-allenatore Fonseca giocatori funzionali alla sua idea di gioco. Nei giorni scorsi è arrivata l’ufficialità dell’acquisto di Alvaro Morata, che diventerà la nuova punta del Diavolo dopo l’esborso di 13 milioni di euro da parte del club di Via Aldo Rossi nelle casse dell’Atletico Madrid.

Al contempo continuano le trattative per migliorare anche gli altri reparti, con Fofana del Monaco che rimane il preferito a centrocampo (sullo sfondo Amrabat e Cardoso), mentre per la difesa si avvicina sempre di più il classe 2001 Pavlovic del Salisburgo e riprende quota la pista Emerson Royal. La dirigenza però sta lavorando anche sul mercato in uscita, cercando di piazzare coloro che non rientrano nel progetto tecnico e mandando in prestito giovani in cerca di minutaggio. Il caso sul quale vi è maggiore attenzione è sicuramente quello di Malick Thiaw, difensore centrale tedesco che, nel caso di un’offerta adeguata, potrebbe lasciare Milano.

Thiaw-Milan, Howe vuole il difensore ma ancora nessuna offerta dal Newcastle

Come riportato dal giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto sul suo profilo X, deve ancora arrivare un’offerta ufficiale da parte del Newcastle per Malick Thiaw. Allo stesso tempo però i rossoneri sono consapevoli dell’interesse del club inglese e soprattutto della grande stima che Eddie Howe (allenatore dei Magpies) ha nei confronti del giocatore tedesco. Già da diverse settimane infatti si parla di un possibile trasferimento per Thiaw, che potrebbe fare lo stesso percorso fatto da Tonali la scorsa estate. Moretto scrive che la situazione è da monitorare, ragion per cui dovremmo attendere qualche giorno prima di sapere quale sarà il futuro del difensore.

Il classe 2001 del Milan ha un valore di mercato di circa 25 milioni di euro, tre volte maggiore rispetto a quando è approdato in rossonero nel 2002. Nel corso delle due stagioni trascorse in Italia Thiaw è stato protagonista di una grande crescita, soprattutto sul piano tattico. Una sua eventuale partenza porterebbe al Milan una buona plusvalenza che con tutta probabilità verrebbe reinvestita sul mercato.

In Via Aldo Rossi la richiesta economica per il giocatore è di 40 milioni di euro e come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, la sensazione è che la trattativa possa andare a buon fine.