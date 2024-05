News Milan, il big può dire addio ai rossoneri: il calciatore è intrigato dall’idea di volare in Arabia Saudita per giocare nel loro campionato.

Sara un’estate caldissima per il Milan. La proprietà rossonera dovrà sbrogliare di versi nodi in vista della prossima sessione di calciomercato, uno di questi è legato ovviamente alla questione allenatore. Al di là del tema relativo a quello che sarà il nuovo tecnico, la società lombarda dovrà fare chiarezza anche sui futuri dei vari big presenti in rosa. Infatti, ci sono diversi punti di domanda sui vari Rafael Leao, Mike Maignan e Theo Hernandez. Ultimamente in casa Milan si sta discutendo anche di un altro calciatore rossonero, Ismael Bennacer.

Il numero 4 del Milan, rimasto fermo a lungo a causa del grave infortunio, non è mai riuscito a trovare la condizione giusta a margine di questa stagione. Ismael Bennacer starebbe vagliando l’idea di salutare il Milan e l’Europa per intraprendere una nuova avventura in Arabia Saudita.

Calciomercato Milan, Bennacer vola in Arabia?

Ismael Bennacer starebbe pensando di dire addio al Milan per volare in Arabia Saudita e quindi nella Saudi Pro League, campionato ricco di campioni con già diversi ex calciatori della Serie A. Secondo il quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il centrocampista algerino avrebbe fatto sapere di gradire la destinazione. Tra i fattori che starebbero spingendo l’ex Empoli verso l’Arabia ci sarebbero anche delle motivazioni personali e religiose.

Ismael Bennacer ha un contratto in scadenza nel 2027, sottoscritto nel gennaio del 2023. L’ipotesi cessione del centrocampista rossonero resta concreta, anche perché lo stesso ex Empoli sarebbe propenso a lasciare Milano nella prossima sessione di calciomercato per l’Arabia. Tuttavia, nell’attuale contratto del calciatore ci sarebbe una clausola di 50 milioni di euro. Il piano di Bennacer prevede ancora due stagione in Europa, ma le intenzioni dell’ex centrocampista dell’Empoli potrebbero cambiare in base alle offerte che arriveranno dall’Arabia e al fattore allenatore legato al Milan.

Al momento, la società rossonera non ha preso alcuna decisione in merito al futuro dell’algerino, ma è chiaro che l’aspetto economico avrà il suo peso nelle valutazioni del club. Bennacer percepisce un ingaggio da 4 milioni netti a stagione e quindi per le casse del Milan sono poco meno di 8 milioni di euro lordi. Qualora dovesse arrivare una proposta convincente, la proprietà la prenderà in considerazione.

Il calciatore algerino, costato 15 milioni dall’Empoli nel 2019, è seguito da diversi club inglesi e francesi, ma nella mente dello stesso centrocampista ci sarebbe la Saudi Pro League. Dopo i rumors della scorsa estate, Ismael Bennacer potrebbe seriamente dire addio al Milan nella prossima finestra di mercato per volare in Arabia Saudita.