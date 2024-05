Mercato Milan, incredibile manovra per la difesa: coinvolto Thiaw

Colloquio tra il Milan e l’agente di Thiaw per un’incredibile manovra di mercato: l’idea del club rossonero è sorprendente.

Ancora tre partite di campionato e la stagione del Milan sarà ufficialmente conclusa. L’annata rossonera è di fatto terminata con i quattro giorni da incubo, culminati con l’eliminazione in Europa League contro la Roma e la sconfitta nel derby contro l’Inter, laureatasi campione d’Italia. Queste ultime settimane saranno, quindi, solo una formalità dove si cercherà in ogni caso di portare a casa quanti più punti possibili, tentando di chiudere in maniera dignitosa la stagione. La testa della società può, però, considerarsi già sul mercato e sulla prossima stagione. I Rossoneri vogliono tornare a vestire i panni di grandi protagonisti già nei prossimi mesi ed è chiaro che sarà necessario un lavoro molto minuzioso da parte del club, che dovrà regalare al prossimo tecnico (ancora ignoto) il miglior organico possibile.

Intanto in queste ore alcuni rappresentanti del club di via Aldo Rossi hanno incontrato Gordon Stipic, agente che assiste due giocatori molto vicini al contesto rossonero. Il primo è Malick Thiaw, il cui futuro è ancora un grande punto interrogativo, mentre il secondo è l’altro difensore Maxence Lacroix, centrale del Wolfsburg più volte accostato al Milan, che potrebbe cercare di affondare il colpo nella prossima sessione di calciomercato.

Il Milan incontra l’agente: discorsi su Thiaw e Lacroix

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’incontro tra le due parti sarebbe avvenuto in mattinata e sul tavolo ci sarebbero state diverse tematiche. La più importante è senza dubbio quella legata al centrale tedesco, che potrebbe essere il grande sacrificato dell’estate rossonera. Sulle tracce del classe 2001 sembrerebbero esserci Bayern Monaco e Real Madrid ed è chiaro che in caso di un’offerta sarebbe molto complicata rifiutare, soprattutto se si considera l’enorme plusvalenza che si andrebbe a concretizzare.

Non sono, però, mancati alcuni dialoghi anche per il difensore francese del Wolfsburg, che da ormai diversi anni è nel mirino del club. Il classe 2000 potrebbe essere il sostituto perfetto di Simon Kjaer, che lascerà la Milano rossonera a fine stagione. Il nome di Lacroix è tra i migliori in circolazione e il suo eventuale acquisto garantirebbe maggiore tecnica e leadership ad un reparto che troppe volte è apparso in difficoltà (anche a causa dei tanti infortuni). Il Milan pensa, dunque, al futuro e lo fa partendo proprio dalla retroguardia, uno dei reparti deboli di questa stagione.