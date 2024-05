Colpo di scena, Massara in rossonero: ribaltone sul mercato

L’ex direttore sportivo del Milan, che ha fatto coppia con Maldini, potrebbe ben presto tornare ad avere un incarico coi colori rossoneri.

Il campionato di Serie A è ormai giunto al termine: il prossimo weekend, infatti, i tifosi saluteranno definitivamente la stagione 2023/2024, dandosi appuntamento al prossimo 18 agosto, quando inizierà il nuovo Campionato.

Prima di salutare definitivamente la stagione, ci sarà spazio anche per gli Europei di Germania, che vede protagonista anche l’Italia, detentrice del titolo: il tecnico Spalletti proverà a guidare la squadra azzurra fino alla finale, come successo 3 anni fa, a Wembley.

Anche il Milan sta per salutare la propria stagione: un cammino tortuoso quello dei rossoneri, che prima sono usciti dalla Champions League, poi dalla Coppa Italia e infine dall’Europa League. In campionato, la squadra rossonera ha concluso in seconda posizione, a tanti punti di distanza dall’Inter capolista.

I ragazzi di Stefano Pioli hanno avuto un momento di difficoltà nel bel mezzo della stagione, dato soprattutto da una serie di infortuni che hanno dimezzato la rosa del tecnico rossonero, riducendo così la turnazione tra i giocatori. L’obiettivo per la prossima stagione è ripartire proprio dall’allenatore, considerato che Pioli lascerà Milano.

Futuro Massara, nuova avventura in rossonero

Con la chiusura della stagione, si inizia a programmare la nuova: in casa Milan il cambiamento più grande avverrà appunto in panchina, con Pioli destinato a lasciare Milano. Furlani, Moncada e Ibrahimovic saranno i tre che avranno un peso maggiore nella dirigenza, soprattutto sul mercato, dopo che la scorsa stagione hanno sostituto Maldini e Massara.

L’ex direttore sportivo Frederic Massara è però pronto a ripartire per una nuova avventura, proprio in rossonero: come sottolineato da FootMercato, l’ex direttore sportivo del Milan è pronto a tornare a svolgere il proprio ruolo in una nuova squadra, che veste sempre i colori rossoneri, ovvero il Rennes.

La squadra francese, infatti, è alla ricerca di nuovo direttore sportivo dato che l’attuale, Florian Maurice, è destinato a lasciare il Rennes. Massara, che si è unito al Milan nell’estate del 2019, ha portato, insieme a Maldini, la vittoria di uno Scudetto dopo undici anni.

La scorsa estate, Massara e Maldini hanno interrotto i rapporti con il club e, dopo un anno di pausa, Frederic è pronto a ricominciare una nuova avventura, sempre con i colori rossoneri. La possibilità di vederlo in Francia a partire dalla prossima stagione è davvero alta.