Niente Milan, colpo di scena: “Ha l’accordo con il Barcellona”

Sfuma uno dei pallini in casa Milan. Secondo l’esperto di mercato il calciatore ha trovato l’accordo con il Barcellona, con cui si legherà a breve.

Tanti punti interrogativi che vanno risolti in tempi brevi. Il Milan vuole terminare al più presto un anno senza titoli per ricominciare da capo e progettare una nuova annata che deve essere quella del rilancio rossonero.

Tutto partirà dal nuovo tecnico. La separazione con Stefano Pioli è nell’aria e si ufficializzerà il tutto dopo il match casalingo contro la Salernitana, al tramonto della stagione 2023/2024.

Molto del futuro passa anche dalla scelta del nuovo attaccante. Tanti nomi, qualcuno in pole position (Zirkzee e Sesko i prediletti dalla società) ma ancora nessun particolare affondo. Non bisogna però focalizzarsi solo su questi due tasselli. È necessario un mini-restyling anche nel reparto arretrato, che saluterà Kjaer, e in mezzo al campo. Il tutto senza chiudere le porte ad eventuali cessioni eccellenti.

Per la mediana in via Aldo Rossi erano stati formulati alcuni profili da monitorare. Uno di questi è Guido Rodriguez, centrocampista del Real Betis in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.. Con ogni probabilità, però, Rodriguez non acquisterà un biglietto aereo per Milano.

Calciomercato Milan, sfuma Rodriguez: accordo trovato

Il campione del mondo in carica ha trovato l’accordo con il Barcellona, stando a quanto affermato da Fabrizio Romano sul proprio account X. La fumata bianca è arrivata circa due settimane fa dopo l’ok dato da mister Xavi alla trattativa. Tuttavia non è previsto che l’affare verrà messo nero su bianco in tempi brevi. Questo perché il club blaugrana dovrà ricevere la luce verde per quanto riguarda il Fair Play Finanziario.

Una volta giunta l’approvazione, il Barça procederà con la stesura del contratto. Il 30enne si legherà ai catalani fino al 2026, con un accordo che prevede un’opzione di prolungamento fino al 2027. Il cambio di casacca di Rodriguez era nell’aria in quanto nei giorni scorsi l’argentino aveva pronunciato parole dal sapore di addio nei confronti dei sivigliani.

🔵🔴 Barcelona and Guido Rodriguez have verbal agreement in place since two weeks ago, approved by Xavi. To sign formal contracts, Barça have to wait for Financial Fair Play approval — deal remains imminent, waiting for formal steps. 🇦🇷 Two year deal with option until 2027. pic.twitter.com/JEixqXDIVP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2024

L’ormai ex Betis aveva infatti ammesso la volontà di non voler illudere i tifosi di quella che, a sua detta, è stata la casa che lo ha accolto per quattro lunghi anni.

L’argentino comincerà quindi un nuovo capitolo agli ordini di Xavi, sempre che il tecnico non saluti. Beffato, invece, il Milan che, insieme al Napoli, aveva fatto un pensierino sul classe 1994. I rossoneri quindi dovranno allargare l’orizzonte e riprendere la ricerca del nuovo perno di centrocampo.