Sportiello difende Pioli: che risposta sull’allenatore del Milan

Il Milan conquista solo un pari nel match contro la Juventus di Allegri. Marco Sportiello prima commenta lo 0-0 e poi difende Pioli.

Si è chiuso con un pari scialbo il match tra la Juventus di Massimiliano Allegri e il Milan di Stefano Pioli. Bianconeri e rossoneri non sono andati oltre il punteggio di 0-0, dividendosi la posta in palio valida per la 35esima giornata di Serie A. Un pari che non da e non toglie nulla al Milan, che resta saldamente in seconda posizione.

Potrebbe essere insidiato, invece, il terzo posto della Juventus. Dopo il pari senza emozioni ottenuto nell’ultimo match all’Allianz Stadium, la formazione di Massimiliano Allegri rischia di vedersi agganciata dal Bologna, qualora gli emiliani iscrissero con i tre punti dall’impegno casalingo contro l’Udinese. Uno dei protagonisti di Juventus-Milan è stato Marco Sportiello, portiere rossonero che al termine del match ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Sportiello commenta il pareggio

Dopo il pari a reti bianche contro la Juventus, Marco Sportiello ha analizzato la prestazione del Milan ai microfoni di Dazn: “Titolarità improvvisa? Saperlo all’ultimo è difficile. Mi è capitato spesso negli ultimi anni quindi ero preparato. Sono contento della prestazione. Venire qui con parecchie assenze in difesa e fare questa partita non era facile. La parata più difficile? La parata sulla punizione di Vlahovic. Lui calcia sempre sopra la barriera, ho fatto un mezzo passo e ho avuto l’opportunità di tornare sul mio palo”.

Sulla solidità difensiva: “Ci mancavano giocatori importanti, abituati a giocare. Credo che abbiamo difeso molto bene. Siamo contenti della prestazione e vogliamo blindare l’obbiettivo champions. Vincere sarebbe stato meglio. Però era importante non perdere, abbiamo fatto sprtita matura”.

Sul futuro di Pioli: “L’ho avuto a Firenze e sapevo come lavorava. Ero contento di ritrovarlo. Le voci che girano non sono belle e non fanno bene. Siamo professionisti e siamo concentrati su lavoro. Non scelte nostre ma noi siamo sempre stati con lui”.

Sulla stagione: “L’Inter ha vinto lo Scudetto. Se fosse stata un’altra squadra non ci sarebbe stato questa attenzione. Stiamo finendo un ottimo campionato, sulla stessa linea dello scudetto di due anni fa. C’è delusione per l’Europa League e per la Coppa Italia ma in campionato abbiamo fatto bene. Gli infortuni ci hanno massacrati ma ne siamo usciti ancora più forti. Abbiamo perso solo a monza e nel derby nell’ultimo periodo. Dobbiamo ancora blindare il secondo posto”.