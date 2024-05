Calciomercato Milan, colpo di scena Potter: rifiuto secco

Colpo di scena in ottica allenatore per il Milan, cambia lo scenario: il tecnico ha rifiutato l’incarico per la prossima stagione

Il Milan è alle prese con una rivoluzione in vista della prossima stagione, dove i rossoneri vorranno dimostrare di essere una vera e seria candidata per lo Scudetto, cercando anche fortune e gioie in terra Champions League.

La dirigenza rossonera è alle strette ed ha esigenza di respirare nuova aria: Stefano Pioli infatti, non verrà riconfermato per un’ulteriore stagione e si libererà dai rossoneri al termine della stagione. La piazza rossonera si è schierata contro il proprio allenatore per via dei risultati non ritenuti all’altezza.

Il Milan infatti, nonostante l’attuale seconda posizione a sole tre giornate dalla fine, si trova molto lontana dai cugini dell’Inter e ciò ha scosso rabbia nel cuore dei tifosi rossoneri che verranno accontentati dalla società a fine campionato, con l’addio di Stefani Pioli.

Da diverso tempo la dirigenza rossonera è alla ricerca di un degno sostituto del tecnico ex Inter, con la speranza di riportare a Milanello dei trofei. Tanti sono i nomi saltati fuori dal taccuino rossonero, molti complicati dati gli ingaggi economici sostanziosi e altri veri possibili candidati.

Dopo il definitivo addio alla pista Lopetegui, anche per via delle lamentele e disaccordi da parte del tifo rossonero, la società del Milan continua a sondare terreno per diversi candidati. Alcuni allenatori seguiti dal Milan però, sono cercati anche da altri club e la concorrenza può essere un fattore determinante ai fini della scelta finale.

Milan, Potter rifiuta l’Ajax: è seguito dal club rossonero

Come riportato da The Athletic, Graham Potter ha rifiutato l’incarico di allenare l’Ajax nella prossima stagione: il club olandese è alla ricerca di un sostituto di Johannes Nicolaas van ‘t Schip. Il tecnico reduce dalla poco fortunata esperienza alla guida del Chelsea dopo aver fatto invece bene in precedenza con il Brighton, rimane un serio candidato per la panchina rossonera.

La dirigenza rossonera potrebbe presto pensare ad un colloquio con il tecnico ex Chelsea per offrire un incarico sulla panchina del Milan nella prossima stagione.

Seguiti in casa Milan anche Sergio Conceicao – ad oggi uno dei maggiori indirizzati per sostituire Stefano Pioli – Paulo Fonseca e Antonio Conte, che continua ad essere il sogno rossonero.

Per il tecnico ex Roma c’è la concorrenza spietata del Marsiglia che ha accelerato i contatti con quest’ultimo per provare ad anticipare il club rossonero; al contrario invece, Antonio Conte è seguito dal Napoli, anche se la situazione al momento sembra essere in standby.