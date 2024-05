Milan-Salernitana, è ufficiale: ecco quando si giocherà

La Lega Serie A ha pubblicato i giorni e gli orari delle partite per l’ultima giornata di Serie A: ecco quando ci sarà Milan-Salernitana.

La squadra di Pioli, ormai sicura del secondo posto in classifica, si appresta a scendere in campo per l’ultima giornata di Serie A. I rossoneri, a quota 74 punti (già 4 in più dello scorso anno) hanno totalizzato 22 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte in 37 gare. Ora, nell’ultima giornata di campionato, il Diavolo affronterà a San Siro la Salernitana, fanalino di coda e già retrocessa, con un totale di soli 16 punti.

Milan-salernitana, ora è ufficiale: si giocherà sabato alle 20:45

Sono stati pubblicati da pochi minuti i giorni e gli orari delle sfide dell’ultima giornata di Serie A. I rossoneri affronteranno la squadra di Colantuono sabato 25 maggio alle ore 20:45 allo stadio “Meazza”. All’andata la sfida dell’Arechi terminò 2-2, con i rossoneri che passarono in vantaggio grazie al gol di Tomori per poi subire la rimonta. Segnarono, per la squadra di casa, prima Fazio e poi Candreva. A riportare il match in parità Luka Jovic, che al minuto 90′ insaccò la palla in rete su assist di Giroud.

Sabato sera dunque, l’ultima uscita dei rossoneri, che proveranno a salutare nel migliore dei modi i propri tifosi. Il Diavolo cercherà il riscatto, soprattutto dopo il 3-1 subito per mano del Torino sabato scorso.