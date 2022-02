Il futuro di Castillejo è un rebus: addio rimandato all’estate?

Samu Castillejo e il Milan: una storia che non sa da fare, ma che non vuole finire! Il giocatore spagnolo è stato accostato al Genoa e soprattutto alla Sampdoria negli ultimi giorni di mercato. Il suo parere ha fatto la differenza.

Castillejo voleva la Spagna

Il trequartista spagnolo voleva fare ritorno in Spagna. Da qui la decisione di non accettare la corte blucerchiata su tutte. Come riporta la Gazzetta dello Sport anche il Milan aveva aperto al prestito. Apertura che non è poi servita a nulla.

di Sergio Poli

