Gazidis: “Sarà questa la vera rivoluzione rossonera!”

L’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha parlato in esclusiva a Forbes. Nei suoi discorsi i progetti del Milan tra i quali lo stadio che andrà a rimpiazzare il vecchio San Siro.

“Il progetto che abbiamo in testa è rivoluzionario per le due squadre, nel loro viaggio per tornare ai vertici del calcio europeo. Ed è rivoluzionario, in realtà, per il calcio italiano perché abbiamo avuto un decennio dominato dalla Juventus nel suo nuovo stadio. Non è salutare per un campionato che ha bisogno di accrescere il suo appeal globale. Se non costruiamo stadi in Italia, sappiamo quale sarà il futuro. Sappiamo cosa stiamo regalando ai nostri figli. E l’eredità che avranno è un campionato che continua ad essere in un lungo, lento e costante declino”.