Dubbio Ibra: nuovo problema e derby a rischio!

Zlatan Ibrahimovic corre contro il tempo per esserci nel derby. Il crac svedese dovrebbe essere del match contro i nerazzurri ma non c’è ancora nulla di certo sul suo conto. Un nuovo lieve problema fisico che si aggiunge a quello già esistente al tendine d’achille. Per lui non sembra esserci pace. Il Milan sembra comunque essere fiducioso di poterlo recuperare.

Ibrahimovic, Milan, infortunio

La Svezia lo premia così

Intanto dalla Svezia arriva un’altra medaglia per Ibra. Il Re scandinavo lo avrebbe premiato, assieme a Caroline Seger, con una medaglia. Medaglia che secondo la Gazzetta dello Sport sarebbe la più alta onorificenza che può essere conferita a dei cittadini svedesi subito dopo la medaglia dei Serafini.

di Sergio Poli

