Tra Botman e Bremer spunta un terzo nome per la difesa: può arrivare a parametro 0!

Per giugno spunta un nuovo nome per la difesa del Milan. Si tratta di Mbemba del Porto. Il calciatore di proprietà della società lusitana ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e non sembra poter rinnovare.

Mbemba, Porto, Milan

Il Milan fa sul serio

Secondo il Corriere dello Sport, Paolo Maldini potrebbe fare sul serio per lui. Tra Botman e Bremer si sarebbe inserito Mbemba per l’estate. Le idee non mancano. Ora bisognerà però fare sul serio per qualcuno!

di Sergio Poli

