Richiesta di estradizione e mandato di arresto: le accuse per l’ex rossonero!

Si mette male per Robihno de Souza Santos. Il giocatore brasiliano ex Milan è stato condannato il 19 gennaio in via definitiva a 9 anni di carcere per violenza sessuale di gruppo su una ragazza 23enne albanese.

Robinho, Milan, arresto

Mandato di arresto per Robinho

La Procura di Milano ha inoltrato al ministero della Giustizia la richiesta di estradizione e anche il mandato d’arresto internazionale per Robihno. La sua parabola discendente sta vivendo un momento drammatico. C’era una volta un calciatore straordinario detto Robinho. Ora quel Robinho è solo un vecchio ricordo amaro…

di Sergio Poli

