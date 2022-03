Il Barcellona punta Kessie, quanto manca per arrivare all’accordo?

Franck Kessie e il Milan: il destino è segnato da tempo. Nel suo futuro potrebbe esserci il Barcellona. Il Corriere dello Sport riporta come la squadra di Xavi sia la favorita per l’ivoriano in vista della prossima stagione.

Restano da limare i dettagli sull’ingaggio

Il Barcellona si sarebbe spinto fino a 6,5 milioni di euro più bonus per Kessie. L’entourage del giocatore ne chiede almeno 8. C’è ancora del gap da colmare ma le parti sono fiduciose in una buona riuscita dell’affare.

di Sergio Poli

