Milan-Inter, la chiave secondo Pioli è questa!

In vista del derby di stasera il tecnico rossonero Stefano Pioli non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi di formazione. Il Corriere dello Sport scrive come sia ancora aperto il ballottaggio per quanto riguarda gli esterni d’attacco.

Milan Inter Derby

La possibile mossa di Pioli

Sulla trequarti Stefano Pioli potrebbe inserire Junior Messias al posto di Alexis Saelemaekers. La sua imprevedibilità, scrive il CorSport, potrebbe essere proprio l’arma in più per spaccare in due la difesa nerazzurra.

di Sergio Poli

