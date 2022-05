“Hai visto Inter-Empoli?” La risposta di Pioli in conferenza spiazza tutti!

Alla vigilia del match contro l’Hellas Verona, valido per la 36esima giornata di Serie A, Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa.

L’Inter ha vinto, in rimonta dopo essere andata in svantaggio di 2 gol, contro l’Empoli a San Siro, costringendo il Milan a dover ottenere tre punti nella complicata trasferta di domani sera.

Il mister rossonero avrà a disposizione l’intera rosa, escluso Kjaer. Sussistono i soliti ballottaggi, considerano il probabile ritorno di Bennacer dal primo minuto, tra Kessié e Brahim Díaz per un posto in trequarti e tra Messias e Saelemaekers per la fascia destra.

Bennacer Hellas Verona Milan

Dall’altro lato un Hellas Verona che può ancora sognare l’Europa, considerando i 4 punti di distanza da Atalanta e Fiorentina, a 3 giornate dalla fine. Tudur dovrebbe confermare l’11 tipo, affidandosi ai gol della coppia Caprari–Simeone.

La conferenza stampa di Stefano Pioli live su SpazioMilan:

“Sarà bello per i miei giocatori affrontare una partita con così tanti tifosi milanisti“.

“Che settimana è stata, considerando che il Milan gioca 48h dopo l’Inter? Simile alle altre, da dopo la Lazio ogni partita avrà un peso decisivo. Affrontiamo un Verona che sta facendo molto bene, ma le ultime sfide ci hanno fatto acquisire fiducia, dobbiamo dimostrare di essere non solo bravi, ma di essere i migliori“.

“Il nostro atteggiamento deve essere quello di crederci fino alla fine, ma sarà importante anche l’approccio alla gara. Poi con l’ingresso di giocatori importanti e forti possiamo cambiare la gara in corso“.

“Ibrahimovic? Ci darà una mano, è importante come tutti“.

“Mentalità diverse tra inter e Milan? Non lo so e non ci interessa, dobbiamo fare 7 punti, pensare partita dopo partita. Continuare a giocare da Milan“.

“Scommetteresti sul Milan? Siamo stati bravi perché siamo sempre andati contro pronostici che ci davano per sfavoriti. Domani la squadra darà il massimo, questo sicuro“.

“Hai visto l’Inter? No, ho visto l’allenamento e poi una partita di tennis. Alcaraz è un fenomeno“.

“Giustamente il Verona farà di tutto per batterci, sta facendo un ottimo campionato e siamo una rivale prestigiosa. Il loro reparto offensivo è molto pericoloso, Simeone, Barak e Caprari sono tutti e 3 in doppia cifra“.

“Ancelotti? Carlo è una leggenda, è un top in tutto. Lo conosco appena appena, ma ha una capacità incredibile di entrare nella testa e nel cuore dei giocatori, è davvero una grande caratteristica“.