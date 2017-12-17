Spazio Milan

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Mercato Milan, ancora difficoltà in uscita: salta definitivamente la trattativa
Matteo Moretto svela la strategia rossonera: il Milan deve cedere per comprare. L’esperto di mercato evidenzia come la trattativa fallita per Estupinan con l’Aston Villa rappresenti solo un preambolo delle mosse necessarie. Estupinan all’Aston Villa, affare sfumato definitivamente L’Aston Villa …Leggi l’articolo
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