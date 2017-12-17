Spazio Milan

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Allenatore in panchina durante una partita di calcio sotto la pioggia, con sguardo concentrato e pensieroso

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Mercato Milan, ancora difficoltà in uscita: salta definitivamente la trattativa

Matteo Moretto svela la strategia rossonera: il Milan deve cedere per comprare. L’esperto di mercato evidenzia come la trattativa fallita per Estupinan con l’Aston Villa rappresenti solo un preambolo delle mosse necessarie. Estupinan all’Aston Villa, affare sfumato definitivamente L’Aston Villa …

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Amorim in tuta blu durante una partita, sguardo concentrato verso il campo

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Milan, Amorim parla dopo il ko con il Chelsea: “Ecco perché sarà una settimana decisiva”

Leao in maglia nera contrasta un avversario del Chelsea in maglia blu durante un'amichevole

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Mercato Milan, colpo a sorpresa dall’Argentina? È un ex Serie A

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Amorim, grossi dubbi sulla rosa: in due verso l’addio

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8 Agosto 2026 – 09:00

Milan sfida Arsenal e Manchester United per il brasiliano dello Shakhtar Donetsk

Silhouette di un giocatore in maglia Milan con Emirates davanti allo stadio San Siro illuminato di rosso

7 Agosto 2026 – 23:00

Milan, un colpo può arrivare a parametro zero: è stato proposto!

Giocatore Milan in maglia rossonera visto da dietro con logo AC Milan illuminato e effetti di fuoco

7 Agosto 2026 – 21:00

Milan, adesso l’addio è ufficiale: il messaggio ai tifosi è da brividi!

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La Redazione

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