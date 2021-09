Spazio Milan

Nove punti in tre gare ed un gioco sfavillante: il Milan di Stefano Pioli continua a far sognare i suoi tifosi. L’obiettivo è riqualificarsi alla Champions League, ma questa squadra è ambiziosa e non si pone limiti di alcun tipo. Proprio mercoledì ci sarà l’esordio in Europa, dopo 7 anni di assenza, ad Anfield contro