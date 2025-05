Addio Milan, il club ha deciso: andrà in serie B!

Il Milan lavora al presente e al futuro ma intanto il neo Ds Igli Tare deve fare i conti con alcune operazioni all’interno del club.

Il Milan sta già lavorando in vista della prossima stagione, si comincerà subito visto che i rossoneri a inizio Agosto affronteranno il Bari nel preliminare di Coppa Italia e in generale la società vuole farsi trovare pronta ed accontentare Allegri e i tifosi il prima possibile. Ci sono diversi giocatori in entrata ed altri invece in uscita.

In società bisogna capire anche la situazione del Milan Futuro che è ufficialmente retrocesso in serie D ma i giovani rossoneri potrebbero essere, abbastanza a sorpresa, ripescati miracolosamente. C’è da capire quindi il futuro di alcuni giocatori che hanno fatto la spola tra prima squadra e seconda squadra rossonera. Ci sono dubbi su Camarda che potrebbe restare in prestito in serie A ed altri invece che sono ancora in bilico. Uno di questi è sicuramente il giovane terzino Davide Bartesaghi.

C essione in casa Milan, spunta l’opzione prestito

Il Milan ha lanciato diversi giovani negli ultimi anni ma nessuno è riuscito davvero a consacrarsi in maniera definitiva. Un giocatore che ha debuttato in prima squadra, sia in serie A che in Europa, è il terzino Davide Bartesaghi, giocatore che per alcuni poteva diventare addirittura l’erede di Theo Hernandez. Parliamo di un profilo davvero molto giovane e per lui quindi spunta l’opzione prestito.

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb il Padova, club neo promosso in serie B, avrebbe chiesto il prestito del giocatore e le trattative sarebbero a buon punto con Bartesaghi che avrebbe cosi l’opportunità di giocare in maniera continua senza particolari problemi.