Dal Milan all’Arabia: un altro addio dopo Reijnders, rivoluzione in attacco

In casa Milan è in atto un’autentica rivoluzione sul mercato e presto potrebbero esserci importanti novità. Ecco le ultime.

Rivoluzione totale in casa Milan e potrebbero cambiare tante cose nei prossimi giorni. In primo luogo il club rossonero ha deciso di puntare su Igli Tare che ha scelto Massimiliano Allegri come allenatore, ma questo è solo l’inizio. Il club non disputerà le coppe il prossimo anno e diversi giocatori potrebbero salutare al termine di questa stagione, anche giocatori di primo piano.

Nelle ultime ore sono aumentati i contatti e Tijani Reijnders sembra davvero vicino all’addio con il Manchester City pronto ad investire oltre 75 milioni di euro per accontentare Pep Guardiola. Questo e non solo, il club rossonero vede diversi giocatori in bilico e lo stesso Theo Hernandez potrebbe salutare, destinazione invece Arabia Saudita.

Mercato Milan, avventura finita per l’attaccante

Chi invece vede ormai finita la sua avventura in maglia rossonera è sicuramente l’attaccante portoghese Joao Felix, reduce da sei mesi letteralmente disastrosi in casa Milan. Il giocatore non ha brillato praticamente mai e il pubblico lo ha più volte fischiato, la sua avventura è finita malissimo e il club non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di riscattarlo.

Il giocatore è tornato al Chelsea ma anche in maglia Blues il suo destino è segnato. Secondo quanto riporta Caughtoffside il giocatore viene richiesto con grande pressing da alcuni club arabi che sarebbero pronti a tutto per acquistarlo. C’è anche qualche club americano che segue il giocatore ma il sogno di Joao Felix è giocare ancora in Europa e magari tornare in quel Benfica dove è nato tutto. Ipotesi complicata visto i costi ma il giocatore ci spera davvero.