Milan verso la beffa, lo prendono in scadenza: contatti in queste ore

Il Milan ci sta lavorando da qualche giorno ma la trattativa rischia davvero di saltare. Ecco la situazione nelle ultime ore.

Non appena è arrivato il neo direttore sportivo del Milan Igli Tare sta lavorando senza sosta sul mercato e sta valutando alcune situazioni interne. Ad esempio il club rossonero ha deciso di non riscattare Kyle Walker, terzino che tornerà al Manchester City, poi c’è il caso di Maignan e Theo Hernandez, giocatori in scadenza di contratto nel 2026 e che vedono il loro futuro in forte bilico.

Insomma diverse situazioni particolari e il Milan in particolare potrebbe perdere Theo Hernandez, finito nel mirino dell’Al Hilal. Ma oltre al giocatore francese il club rossonero segue da tempo il sostituto ma a quanto pare l’affare potrebbe saltare, il rallentamento della cessione del francese blocca il suo sostituto che potrebbe andare in Francia.

Addio Milan, se ne va al Lione

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano nel corso del suo podcast il Milan potrebbe veder sfumare l’obiettivo Junior Firpo, terzino sinistro del Leeds con il contratto in scadenza a fine Giugno. L’Olympique Lione sarebbe pronto ad anticipare i rossoneri e chiudere cosi per l’ex terzino del Barcellona, un colpo a costo zero.

Rischia cosi di sfumare uno degli obiettivi in casa Milan con Firpo che ora sembra più lontano e il Milan dovrà quindi virare direttamente su altri obiettivi di mercato. Per quel che riguarda Theo la cessione è l’opzione più probabile e quindi si lavora direttamente a suoi sostituti, il club già riflette sul da farsi.