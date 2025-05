Non solo Leoni, nuovo affondo Milan: un giovane difensore italiano nel mirino

Il Milan potrebbe fare totalmente daccapo la difesa. Il club rossonero vuole ringiovanire ed italianizzare la propria rosa.

Seguendo il modello dei cugini dell’Inter il Milan ha le idee chiare su come rinforzare la rosa. RedBird vuole giovani e su questo non transige, ma Tare – in accordo con Allegri – vuole italianizzare una rosa che al momento conta davvero pochissimi italiani. Giovani e di talento, il primo colpo potrebbe essere Ricci e il granata potrebbe sostituire Reijnders per il centrocampo.

Ma anche in difesa è prevista una mini rivoluzione ed il club potrebbe attuare 1-2 colpi in un reparto dove Allegri vorrebbe confermare Pavlovic e dove sicuramente resterà Gabbia, anche e soprattutto per una questione di liste. In queste ore è nato un nuovo rumors e si è parlato dell’interesse del Milan per Leoni: il centrale del Parma e non solo, il club rossonero ora sembra intenzionata a provare l’affondo per un nuovo colpo in difesa.

Mercato Milan, Tare sogna un nuovo colpo

Secondo alcune indiscrezioni il Milan avrebbe messo nel mirino il centrale della Fiorentina Pietro Comuzzo, tra le rivelazioni di questa stagione. Il giocatore del club gigliato piace e non poco a Igli Tare che avrebbe messo nel mirino il centrale, valutato già a gennaio dalla Fiorentina circa 40 milioni di euro.

Il Milan potrebbe utilizzare i soldi di Reijnders per rifare la difesa e ha messo nel mirino sia Comuzzo che Leoni, due giocatori di grande prospettiva e soprattutto italiani, in fede a quello che vogliono Tare e Allegri. Prima il club cederà Reijnders e poi potrebbe piazzare il doppio affondo in difesa.