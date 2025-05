Mercato Milan, Tare piazza una nuova cessione: si chiude a 25 milioni

In casa Milan sono in molti pronti a fare le valigie ufficialmente. Il club rossonero attende l’offerta giusta per il giovane talento.

Il Milan di Massimiliano Allegri prende forma e la dirigenza rossonera e in particolare Igli Tare stanno studiando i migliori affari in entrata ed in uscita per regalare al tecnico la miglior rosa possibile. All’interno del club rossonero sono diversi i giocatori che potrebbero salutare, chi perchè ormai ai titoli di coda e chi invece perchè potrebbe essere usato per monetizzare.

In difesa potrebbero cosi esserci importanti novità con Tomori e Thiaw che potrebbero salutare a una determinata cifra. L’ex Chelsea potrebbe tornare in Inghilterra mentre per Thiaw occhio al mercato tedesco e presto potrebbero arrivare importanti offerte per il giocatore, ecco le ultime.

Mercato Milan, colpo di scena in casa rossonera

Il futuro di Thiaw a meno di colpi di scena sarà lontano da Milano, il giocatore ha deluso le aspettative ma essendo molto giovane ha comunque mercato e potrebbe salutare per una buona offerta. Il Milan valuta il giocatore circa 25 milioni e secondo i media tedeschi sul giocatore c’è forte il Bayer Leverkusen, a caccia di rinforzi dopo la partenza di Tah.

Il club tedesco ha molto introiti visto la cessione di Frimpong e quella imminente di Wirtz e presto potrebbe presentare un’offerta per Thiaw, ormai ad un passo dalla cessione. Il Milan lavora in entrata ma specialmente in uscita ed il giocatore è in lista di sbarco.