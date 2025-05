Mercato Milan, ecco il primo acquisto: colpo da 30 milioni di euro

Il Milan è pronto a chiudere per il primo colpo di questo mercato in entrata. L’accordo è ormai ad un passo per circa 30 milioni di euro.

Nel giro di pochi giorni il clima nell’ambiente Milan è diametralmente cambiato. Dalla totale delusione per la finale di Coppa Italia persa contro il Bologna e per l’ottavo posto in Serie A, adesso tutti i tifosi rossoneri già sognano in grande per la prossima stagione. Il Diavolo ha chiuso in poche ore per Igli Tare come ds e per Max Allegri come allenatore.

I due annunci, soprattutto il secondo, hanno portato molto entusiasmo nella piazza. Anche il mercato entrata sembra esserci acceso e tra una probabile cessione e l’altra, sembra in dirittura d’arrivo la trattativa per il primo acquisto. L’accordo dovrebbe essere trovato per circa 30 milioni di euro.

Ricci al Milan, ad un passo l’intesa con il Torino: si può chiudere per 30 milioni

Ormai non è più un segreto: Samuele Ricci è il grande obiettivo del Milan per il centrocampo. Il centrocampista del Torino è sempre più vicino al Diavolo. Come riportato da SportMediaset, l’accordo con il Torino dovrebbe essere trovato per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Il classe 2001 arriverà così per sostituire Tijjani Reijdners, la cui cessione al Manchester City è ormai imminente. Da mesi Ricci è il pallino del Milan per il centrocampo e ora, grazie soprattutto alla cessione di Reijnders, il club rossonero è pronto a chiudere per portare a Milano uno dei talenti italiani maggiormente in rampa di lancio in questi ultimi anni.

Allegri vuole un Milan italiano: dopo Ricci l’obiettivo è Leoni

Tra i primi obiettivi al Milan di Max Allegri ci sarà quello di creare uno zoccolo duro italiano che possa comporre l’ossatura del club per molti anni. Quello di Ricci è solo un primo esempio, a cui nelle prossime settimane potrebbe aggiungersi anche Giovanni Leoni. Come riportato infatti da Nicolò Schira, nella lista rossonera sembra essere finito anche l’enfant prodige del Parma.

Il centrale classe 2006 ha lasciato tutti a bocca aperta alla sua prima stagione in Serie A. Su di lui c’è già mezza Serie A e da qualche giorno alla corsa si sarebbe aggiunto anche il Milan. Tra i più grandi estimatori di Leoni c’è proprio Allegri, che in più di un’occasione lo avrebbe addirittura osservato dal vivo al Tardini.