Calciomercato Milan, arriva il fenomeno in difesa: Allegri lo vuole a tutti i costi

Max Allegri è pronto a tracciare la strada per il calciomercato del Milan. Il nuovo tecnico rossonero spinge per il fenomeno in difesa.

Quella che sembrava una vera e proprio Odiessa si è finalmente conclusa: nel giro di pochi giorni il Milan ha prima ufficializzato Igli Tare come nuovo ds e poi Max Allegri come nuovo allenatore. Adesso per il Diavolo è tempo di pensare al calciomercato. Prima saranno necessarie alcune cessioni per fare casse, ma poi sarà tempo di acquisti.

I colpi in entrata riguarderanno praticamente ogni reparto, tra cui dunque anche la difesa. L’arrivo in panchina di Allegri si traduce per il Milan nella necessità di comporre un reparto difensivo roccioso. Praticamente tutto ciò che quest’anno il club rossonero non ha avuto. Per migliorare la situazione c’è però nel mirino un vero fenomeno.

Il Milan si iscrive alla corsa per Leoni: Allegri stravede per lui

La grande rivelazione della Serie A per quanto riguarda la difesa non può che essere lui: Giovanni Leoni. Il classe 2006 si è messo sulle spalle la difesa del Parma a soli 18 anni. Le vibes sono quelle di un futuro fenomeno, come già predetto da Andrea Pirlo ai tempi della Sampdoria.

Secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira, nella lista delle big su di lui adesso ci sarebbe anche il Milan con Igli Tare e Max Allegri che lo vedono come profilo perfetto per iniziare a creare uno zoccolo duro tutto italiano.

Sul taccuino di Allegri il nome di Leoni non è di certo una novità. Da tempo infatti il tecnico livornese lo sta osservando e in occasione di Parma-Como è stato addirittura presente in tribuna per vederlo da vicino. Insomma, un’enorme stima che potrebbe concretizzarsi nel trasferimento in rossonero.

Tutta la Serie A stregata da Leoni: chi è il “nuovo Nesta”

Già un anno fa Andrea Pirlo, suo allenatore alla Sampdoria, aveva definito Leoni come il “nuovo Nesta” se non addirittura meglio. Un paragone pesante che però Leoni ha dimostrato di poter reggere alla grande quest’anno alla sua prima stagione in Serie A. Un difensore solido ed abile nelle marcature che vista la giovanissima età non può che migliorare.

Non è un caso che praticamente tutta Italia sia rimasta stregata da Leoni. Solo il tempo potrà dirci se il 18enne del Parma potrò diventare uno dei migliori difensori della sua generazione. Ma la sensazione ad oggi è che chi lo prenderà sistemerà la difesa per un bel po’ di anni.