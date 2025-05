Addio Theo Hernandez, c’è l’offerta shock: la decisione del francese

Sono ore calde in casa Milan per il possibile addio di Theo Hernandez. La decisione del francese all’offerta shock recapitatagli in questi giorni.

Rivoluzione iniziata per il Milan che da giorni sta lavorando intensamente per cancellare l’annata fallimentare e arrivare preparato ai nastri di partenza della prossima stagione. Dopo gli annunci di Igli Tare come ds e soprattutto di Max Allegri come allenatore, ora tutta l’attenzione del club rossonero è sul fronte calciomercato.

La mancata qualificazione alle coppe europee costringerà il Milan ad alcune cessioni illustri per poter poi reinvestire in parte il tesoretto accumulato. Il rossonero più vicino all’addio è senza dubbio Tijjani Reijnders, ormai ad un passo dal Manchester City, ma nelle ultime ore anche il capitolo Theo Hernandez sembrerebbe essere arrivato ad un punto di svolta.

Offerta shock dell’Al Hilal per Theo Hernandez: ore di decisione per il rossonero

Il contratto in scadenza nel 2026 di Theo Hernandez non lascia spazio a molte scelte in casa Milan: rinnovo o addio in estate. Il rinnovo appare praticamente impossibile – il giocatore chiede 8 milioni mentre il Milan ne offre 4 – e dunque non resta che la strada dell’addio. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ad oggi l’unico club che ha mostrato interesse è l’Al Hilal.

I sauditi sono pronti a convincere Theo con un ingaggio nonsense, mentre per strappare il sì del Milan sarebbero stati messi sul piatto circa 30 milioni di euro.

Il Diavolo è già pronto ad accettare l’offerta, con il pallino che ora passa a Theo Hernandez. La speranza del francese è quella del trasferimento in un top club europeo, ma è chiaro che l’offerta shock dell’Al Hilal potrebbe prevalere.

Il club saudita ha fretta di chiudere così da avere Theo già a disposizione per l’imminente Mondiale per Club. La sensazione è che dunque l’affare si possa concretizzare non oltre il 10 giugno, data di chiusura della speciale finestra di mercato aperta dalla FIFA proprio per il Mondiale.

Addio Theo Hernandez: ancor nessun top club si è fatto avanti

Nelle prossime ore è dunque attesa la decisione finale da parte di Theo Hernandez. Da un lato la tentazione di accettare la super offerta araba e dall’altro aspettare l’estate per sperare in una proposta da parte di un top club europeo, al momento non arrivata.

Il Milan cercherà di arrivare quanto prima ad una soluzione, così da poter poi catapultarsi sul mercato in entrata. Il futuro di Theo Hernandez resta ancora da scrivere, ma quasi certamente non sarà in rossonero.